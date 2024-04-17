拜登呼吁将中国钢铁和铝的关税提高三倍

（德国之声中文网）美国总统拜登周三（4月17日）访问匹兹堡时以“不公平竞争”为由，呼吁将对中国钢铁和铝的关税提高两倍。他正努力在11月的大选中赢得蓝领阶层的选票。

拜登发出这一呼吁的同时，美国贸易代表办公室（USTR）宣布，将对中国在造船、海运和物流领域的贸易行为展开调查，以回应五个美国工会最近提出的申诉。

拜登总统准备在匹兹堡向钢铁工人发表讲话，这是他在宾夕法尼亚这一关键摇摆州为期三天访问中的第二天。

拜登和他的竞选对手特朗普都在争夺重要的蓝领选民，承诺重振美国制造业。

白宫在一份声明中说：“中国对其国内钢铁和铝产业的政策和补贴，意味着美国的优质产品被中国人为生产的低价、高排放替代品所压制。”

一位美国高级官员告诉记者，中国的钢铁产量约占全球钢铁产量的一半，而中国出口钢铁的价格却大大低于美国。

美国贸易代表办公室正在审查特朗普执政期间对中国征收的关税。拜登敦促将《贸易法》第301条规定的现有税率提高两倍。目前，根据该条款对钢铁和铝征收的平均关税为7.5%。

所谓的301条款调查是特朗普政府在对华贸易战中用来证明征收关税合理性的主要依据。白宫周三还表示，拜登还指示官员与墨西哥合作，防止中国逃避关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



美国制造的重要性

在钢铁工人联合会等工会上个月提出申诉之后，美国贸易代表办公室对造船业和其他行业展开调查。申诉要求美国政府采取行动，解决中国政府为主导这些行业而采取的“不合理和歧视性”政策和措施。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）在一份声明中说，这些指控“反映了我们在其他行业已经看到的情况”。

她说：“我保证对工会关注的问题进行全面彻底的调查。”

拜登上个月赢得了美国钢铁工人联合会的支持，并反对日本新日铁公司（Nippon Steel）收购总部位于匹兹堡的美国钢铁公司（US Steel）。

白宫周三称，拜登将进一步明确表示，美国钢铁公司继续作为美国国内拥有和经营的公司“至关重要”。

拜登的国家经济顾问布雷纳德（Lael Brainard）说，总统明白美国钢铁行业“建设了我们的国家”，钢铁公司帮助宾夕法尼亚和俄亥俄等州的美国中产阶级发展壮大。

中国的钢铁产量在2019年已经超过全球产量的一半

她说，虽然有必要投资美国制造业，但官员们也认为有必要“保护这些投资和工人免受与中国工业产能过剩相关的不公平出口的影响”。

美国财政部长耶伦（Janet Yellen）在本月的中国之行中表示，美国“不会接受”价格过低的中国商品充斥全球市场、打击其他地区工业的局面。

她也向中国同行提出了产能过剩的问题。

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇此前为包括电动汽车在内的出口增长辩护说，这是“国际分工和市场需求的结果”。

不过，白宫坚持认为，拜登政府“认识到越来越多的人担心中国不公平的贸易行为，包括低于市场成本的钢材充斥市场，正在扭曲全球造船行业并削弱竞争”。

（法新社）

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