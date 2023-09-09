 拜登周日到访河内 越南为何如此抢手？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.09.2023

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时政风云

拜登周日到访河内 越南为何如此抢手？

本周日，美国总统拜登将到访越南。曾经兵戎相见的美越两国希望进一步强化双边关系，这同时也是美国阻遏中国影响力的一个组成部分。

USA Präsident Joe Biden

（德国之声中文网）中国前不久发布的新版地图在许多周边国家引起了强烈不满。在新版地图中，北京对从喜马拉雅山脉，到南中国海的广大区域提出了颇具争议的主权要求。菲律宾、马来西亚、越南和印度等同中国存在领土纠纷的国家，都对这份彰显中国扩张政策的"标准地图"提出了强烈抗议。

美国、澳大利亚、欧盟以及德国政府现在正在长期被忽视的亚太地区展开外交攻势，以应对中国的咄咄逼人的扩张态势。中国政府用巨额资金和慷慨承诺拉拢了很多南太平洋岛国。这些岛国虽小，但战略意义却不容忽视。在泰国，中国一度利用西方国家对今年五月落选的泰国军政府的制裁，扩大北京在泰国的影响力。而在许多西方外交官看来，柬埔寨和老挝早已沦为北京的附庸。

今年春季，德国总统施泰因迈尔曾对柬埔寨和马来西亚进行友好访问。但德国外长贝尔博克的大洋洲之行，却因政府专机技术故障中途折返。

相比之下，德国总理肖尔茨的运气更好一些，去年年底，肖尔茨乘坐的政府专机得以在越南首都河内安全着陆。访越期间，德国总理府发布的新闻通稿中称："俄罗斯对乌克兰的侵略，将我们带到了时代的转折点。为了吸取俄乌战争的教训，我们必须扩大我们的销售市场、供应链、原材料来源以及生产基地，以便我们不再对任何国家或供应商产生依赖。" 肖尔茨表示，同越南的合作，在这一进程中扮演着重要的角色。

德国总理肖尔茨访越期间，同越共总书记阮富仲举行会谈。

德国总理肖尔茨访越期间，同越共总书记阮富仲举行会谈。

不过，人权活动人士普遍担心，西方国家在争取越南成为经济和战略伙伴的同时，这个共产党执政国家的人权和宗教自由状况会被忽视。聚焦越南人权状况的"88项目"表示："一党专制的越南正在对活动人士、持不同政见者以及公民社会进行残暴打压，而拜登总统却决定要改善同越南的外交关系，这不能不令人感到遗憾。"

在以强硬著称的越南共产党总书记阮富仲的领导下，持不同政见者、气候保护活动人士和人权积极分子受到越来越多的打压和迫害，他们经常以 "制作、持有和传播反政府的信息及物品"的罪名遭到逮捕。而且这类镇压行动绝不仅仅局限于越南境内。据报道，今年4 月，越南一名知名博主在曼谷遭越南特工绑架并强行带往越南。

美国全球宗教自由评估委员会最新的年度报告中指出，越南的宗教自由程度在2022年出现进一步的恶化。有鉴于此，一些天主教徒也对梵蒂冈寻求同越南改善关系的努力持批评态度。与对华关系一样，梵蒂冈多年来一直在努力同越南政府签署相关协议，帮助这个专制国家的天主教会获得某种程度的独立地位，尤其是主教任命问题上。教皇方济各前不久访问蒙古返回罗马的途中曾对随行记者表示，越南和梵蒂冈双边都有改善关系的良好意愿，解决"现有问题"只是时间问题。

中美贸易战的隐秘大赢家

今年是越南和美国建立全面合作伙伴关系10周年。美国总统拜登希望在此次访越期间，进一步提升同越南的合作关系。

在美国总统拜登访越前夕，中共中央对外联络部部长刘建超率团访问越南，并与越共总书记阮富仲会面。新华社报道称，中越双方一致表示，要继续落实好两党最高领导人重要共识，巩固政治互信，加强团结合作，深化交流互鉴，携手应对挑战，推动中越关系朝着构建命运共同体的目标不断迈进，共同为人类和平与进步事业而努力。

（综合报道）

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