拜登周四访国务院：旨在放出何种信号？

（德国之声中文网）白宫新闻发言人莎琪（Jen Psaki）表示，拜登周四（2月4日）此行主要是为了对国务院的工作人员们表示感谢，同时也会“宽泛地提到外交政策”，但无意将此行作为阐述其总统外交政策的处女秀。莎琪此前曾任美国国务院最高发言人。

与此同时，拜登此行将会宣布一系列新政策，以重建美国在国际舞台的形象。

相关官员们表示，在周四国务院一行中，拜登会宣布将允许进入美国的难民的上限提高至特朗普政府结束时的八倍有余。

拜登选择在上任后不久就前往国务院，背后是有考量的。作为内达华州参议员，拜登曾在数年里担任参议院外交委员会主席。这次访问是为了展现这位新美国总统对于外交政策的关注，同时也显现出其与前任不同的态度。

其前任特朗普在上任一年多的2018年、新国务卿蓬佩奥宣誓就职时才访问国务院，并屡屡攻击国务院是其政府中的“暗势力”，还曾试图削减国务院预算。

可以想象，拜登此行将受到那些期望得知外交政策再次成为总统首要议程的人员的热切欢迎。

本周三，拜登刚签署了延长美俄核武军控的协议。此外，这位民主党人也在考虑是否停止对沙特在也门战争中的支持，特朗普政府对于沙特政府的援助之前遭到国际社会的谴责，被指造成当地人道主义危机恶化。

此外据一名美国官员称，拜登周四在国务院也可能谈到对港人提供庇护的问题。拜登曾在选战中表达其对向受到中国政府迫害的人士提供庇护的兴趣。

拜登与澳总理通电话

白宫周四表示，美国总统拜登与澳大利亚总理莫里森通了电话，这是拜登就任以来两人首次通话。

据路透社报道，白宫在一份电子邮件声明中表示，强有力的美澳联盟“仍然是印太地区乃至全球稳定的基石”。报道称，其谈话内容也包括中国议题和缅甸政变，但没有给出更多细节。

王凡/李鱼（美联社等）

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