拜登启程访日 推动印太经济与安全合作是重点

（德国之声中文网）作为就任总统之后的首次亚洲之行第二站，拜登将于周一礼节性拜会日本天皇之后，同日本首相岸田文雄举行会谈。分析人士认为，日美领导人会谈的中心议题将围绕日本应在何种程度提升军力，以应对来自中国的威胁。



周一晚些时候，拜登总统将在东京正式启动其“印太经济繁荣框架”计划（(Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity)。IPEF计划旨在通过供应链、绿色能源、基础设施建设以及数码贸易等领域建立共同标准，将该区域各国经济更紧密地联系在一起。美国前总统特朗普宣布退出“ 跨太平洋伙伴关系全面和进步协议”后，华盛顿同印太地区的经贸合作被严重削弱，而且还为中国在该地区扩大影响力敞开了大门。



不过，迄今为止，亚洲各国对拜登推出的“印太经济繁荣框架”IPEF反应冷淡，因为拜登为了保护美国就业市场，并不愿意为上述国家提供更多的市场准入。日本政府一位官员对路透社表示，许多东南亚国家对参与IPEF热情不高，因为美国方面并未提出减免关税等激励机制。



周二，拜登将出席美日澳印“四方安全对话”的峰会。分析人士认为，鉴于印度拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵行动，以及对北京持强硬立场的澳大利亚总理莫里森又在周六的大选中败选，本次四方对话能否发表强有力的联合声明非常值得怀疑。

据澳大利亚天空新闻报道，在大选中获胜的工党领袖安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese） 宣布，他将于23日宣誓就职，24日就会同新任华裔外交部长黄英贤（Penny Wong）一起前往东京，参加美日印澳“四方安全对话”（Quad）领导人峰会。

（综合报道）

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