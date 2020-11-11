 拜登向亚太盟友伸出双臂 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.11.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登向亚太盟友伸出双臂

美国当选总统拜登本周四分别与韩、日、澳三国领导人通电话，讨论与重要盟友面对的挑战。但该地区主要大国中国尚未对拜登当选表示祝贺。

USA | Joe Biden designierter Präsident | Rede in Wilmington (Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance)

（德国之声中文网）拜登在通话中再次强调对美国在亚太地区重要盟友的承诺，并讨论了双边关系在应对新冠疫情、气候变暖等全球挑战中的重要性。

拜登和文在寅重申，将“坚定地致力于建立强大的韩美同盟以及和平繁荣的朝鲜半岛”。在与日本首相菅义伟的通话中，拜登强调需共同努力，建立“自由而开放的印太”。外界认为，这可能是暗示拜登政府将采取行动，控制中国在该地区日益增长的军事和经济影响力。

澳大利亚首相莫里森在推特中写道，“没有比澳大利亚和美国更伟大的朋友和联盟。”

印度的恭喜来得快

尽管和特朗普总统关系密切，但印度总理莫迪却成为第一批向拜登祝贺胜利的国家领导人之一。上周日，拜登获得赢得总统选举所需选举人票仅数小时后，莫迪就在推特上他表示了祝贺。他写道：““恭喜您取得了令人惊叹的胜利！ 在任职副总统期间，您为加强印美关系做出了至关重要的贡献。 我期待着我们能再次紧密合作，将印美关系推向更高的水平。”

莫迪还向当选副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris, 又译贺锦丽）表示祝贺，强调了她的印度裔血统。卡玛拉·哈里斯是美国有史以来第一位当选女副总统，母亲为印裔，父亲来自牙买加。

中国不情不愿？

尽管美国在亚洲的盟友已向拜登表示祝贺，但中国却表示，要等到所有程序结束才会就美国大选结果发表评论。中国外交部发言人汪文斌表示，中方注意到拜登已宣布成功当选，“我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。”被问及中方何时会发去贺电，汪文斌说，中方将按照国际惯例办理。他还同时表示，“我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。”

迄今为止，只有包括俄罗斯、巴西、墨西哥在内的为数不多的国家采取更为谨慎的态度，迄今未向拜登表示祝贺。

乐然／叶宣（路透社、美联社）

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

德语媒体：中国何以迟迟不向拜登祝贺？

世界各主要国家对民主党人拜登参选获胜表达祝贺之际，中国官方却迟迟不肯表态。而在四年前特朗普当选之际，中国曾是最先发去贺电的国家之一。  

拜登可望延续印太战略 联手抗中面临三大挑战

随着拜登开始公布新政府团队的名单，各界也开始检视他的各项政策。针对印太地区的政策，专家告诉德国之声，他们预期拜登在处理中国议题时会面临诸多挑战。  

冀重修旧好？ 拜登与欧洲首脑密集通话

继加拿大总理杜鲁多之後，欧洲多国元首成爲美国当选总统拜登的第二批通话对象，这释放了什麽讯号？  

相关内容

USA Wilmington | Rede Joe Biden und Kamala Harris

客座评论：拜登会为台湾而战吗？ 11.11.2020

国际事务学者亚历山大·戈尔拉赫（Alexander Görlach）认为，美国与中国的关系将是乔·拜登未来总统任期内的核心议题。

USA | Joe Biden designierter Präsident | Rede in Wilmington

拜登可望延续印太战略 联手抗中面临三大挑战 11.11.2020

随着拜登开始公布新政府团队的名单，各界也开始检视他的各项政策。针对印太地区的政策，专家告诉德国之声，他们预期拜登在处理中国议题时会面临诸多挑战。

Angela Merkel zur US Wahl 2020 Joe Biden

多国元首贺拜登胜选 北京表态谨慎 08.11.2020

民主党候选人拜登赢得美国总统大选之后，包括英、德、法在内的盟友国家领导人纷纷积极回应，台湾总统蔡英文也发推文祝贺。北京方面目前表态谨慎，仅称“将按照国际惯例办理”；克里姆林宫方面则表示，俄总统普京将等待美国大选官方结果公布后对胜者表示祝贺。

广告

媒体看中国

China Goldene Zeiten sind vorbei - Investoren schauen sich um (picture-alliance/dpa/R. Dela Pena)

德语媒体：谈人权 就断网

本周一，欧盟议会就中欧商贸关系举行了听证会，但驻华代表回答有关中国人权问题的质询时，网络连线突然中断。  