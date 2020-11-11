拜登向亚太盟友伸出双臂

（德国之声中文网）拜登在通话中再次强调对美国在亚太地区重要盟友的承诺，并讨论了双边关系在应对新冠疫情、气候变暖等全球挑战中的重要性。

拜登和文在寅重申，将“坚定地致力于建立强大的韩美同盟以及和平繁荣的朝鲜半岛”。在与日本首相菅义伟的通话中，拜登强调需共同努力，建立“自由而开放的印太”。外界认为，这可能是暗示拜登政府将采取行动，控制中国在该地区日益增长的军事和经济影响力。

澳大利亚首相莫里森在推特中写道，“没有比澳大利亚和美国更伟大的朋友和联盟。”

印度的恭喜来得快

尽管和特朗普总统关系密切，但印度总理莫迪却成为第一批向拜登祝贺胜利的国家领导人之一。上周日，拜登获得赢得总统选举所需选举人票仅数小时后，莫迪就在推特上他表示了祝贺。他写道：““恭喜您取得了令人惊叹的胜利！ 在任职副总统期间，您为加强印美关系做出了至关重要的贡献。 我期待着我们能再次紧密合作，将印美关系推向更高的水平。”

莫迪还向当选副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris, 又译贺锦丽）表示祝贺，强调了她的印度裔血统。卡玛拉·哈里斯是美国有史以来第一位当选女副总统，母亲为印裔，父亲来自牙买加。

中国不情不愿？

尽管美国在亚洲的盟友已向拜登表示祝贺，但中国却表示，要等到所有程序结束才会就美国大选结果发表评论。中国外交部发言人汪文斌表示，中方注意到拜登已宣布成功当选，“我们理解，大选的结果会按照美国的法律和程序作出确定。”被问及中方何时会发去贺电，汪文斌说，中方将按照国际惯例办理。他还同时表示，“我们历来主张中美双方应该加强沟通对话，在相互尊重的基础上管控分歧，在互惠互利的基础上拓展合作，推动中美关系健康稳定发展。”

迄今为止，只有包括俄罗斯、巴西、墨西哥在内的为数不多的国家采取更为谨慎的态度，迄今未向拜登表示祝贺。

乐然／叶宣（路透社、美联社）

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