拜登吁团结 特朗普：他当选是人民最大恶梦

(德国之声中文网) 美国前副总统拜登 (Joe Biden) 周四 (8月20日) 晚间正式接受民主党提名，成为该党角逐2020总统大选的候选人。他在演说中将自己塑造成一个能够治愈美国过去4年所经历的伤痛与分裂的「良药」。

他在演说中表示：「我们将透过团结一致来克服美国现在正面临的黑暗时刻，我以极大的荣誉与谦卑的态度接受民主党的提名，成为2020总统大选的候选人。」

过去6个月，拜登让原本呈现分裂的民主党重新团结起来。民主党并未在全代会上着重於拜登的政策提案或是他作为一个推动改变的象徵，而是将重点放在民主党团结反抗现任总统特朗普，因为他们将特朗普视为对民主的威胁。

拜登在演说中表示：「这场选战不仅仅是为了赢得选票，这是场关於赢得美国核心价值与灵魂的选战。我们是为了美国慷慨解囊的人，而非自私的人在打这场选战。我们赢得选战是为了让美国持续进步的工人，而非那些在权力顶端的少数人。」

77岁的拜登成为美国史上最年长的主要政党总统候选人，而不少分析师也因此认为如果他成功胜选，可能只会当一任美国总统。民主党的副总统候选人贺锦丽 (Kamala Harris) 被视为未来有机会带领民主党的其中一个领导者。

强烈抨击特朗普

拜登周四晚间演说的其中一个重点是抨击现任总统特朗普的政策。他说道：「我们对特朗普的了解是，如果他再获得4年总统任期的话，他将会延续他过去4年来的表现。他会是一个不负责任的总统，他拒绝担任美国的领导人，他专注在怪罪其他人，并与全球其他的独裁者建立紧密关系。此外，他也热衷於煽动仇恨与分裂的情绪。」

拜登在演说中还批评特朗普处理新冠疫情不当，且因他未能保护美国人民的安全，所以他不该被原谅。拜登表示，如果他当选的话，将在上任第一天实施他今年3月提出的对抗新冠病毒的国家战略，包含实施快筛丶提供足够的治疗与防疫设备跟物资。他也强调，这些设备与药品将在美国制造，美国也不必继续受到中国等国的支配。

拜登在演说中也再次重申，美国民众应该把握这次难得的大选机会，让美国重新迈向一个团结丶繁荣与更公平公正的社会。

特朗普：拜登当选是美国人最大恶梦

美国总统特朗普周四在宾州出席一场活动时表示， 如果拜登11月当选美国总统，他将会是美国人民「最大的恶梦」。特朗普说：「拜登过去半个世纪都在华府生活，出卖我们的国家，剥夺美国人的工作，并允许其他国家偷走美国人的工作。」

特朗普称拜登当选後会提高徵税丶开放边境让「暴力份子」入境丶并弃美国劳工於不顾。他说，如果拜登取得政权，美国将被大城市所暴增的犯罪事件与针对警察滥权所产生的暴力抗议所吞没。

特朗普还说：「如果你们想知道美国人在拜登统治下会过着怎麽样的生活，就想想明尼阿波利斯那些被烧毁的废墟丶波特兰的暴力混乱丶以及芝加哥血迹斑斑的人行道，并试着想像那些将入侵你们城市的骚乱。」

美国预定在11月3日举行2020的总统大选，而特朗普将代表共和党接受拜登的挑战。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)

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