拜登可望延续印太战略 联手抗中面临三大挑战

(德国之声中文网) 拜登在几乎确定赢得美国总统大选後，於11月10日在竞选网站上，公布了约500名权力转移团队的人员名单，包括未来要负责掌管国土安全部丶美国邮政署与消费者金融保护局的人员。除此之外，外界也非常关心他上台後，是否会延续特朗普执政时期的外交政策。

过去几个月，特朗普政府为了对抗中国在印太地区的势力扩张，开始积极与区域盟友建立合作关系。上周，美国与印度丶澳大利亚跟日本等国在孟加拉湾展开联合演习，希望藉此共同抵抗中国的军事扩张。

此外，美国国务卿蓬佩奥在日本首都东京与澳大利亚丶印度与日本外长举行「四方安全对话」，强调面对中国在印太地区日益强硬的行动，这四国应该展开合作，藉此保护他们的夥伴及人民免于遭受中国的胁迫与剥削。

虽然有部分专家在美国大选前预测拜登若当选可能以较和平的方式与中国交涉，但是曾在奥巴马与特朗普执政时期担任美国国防部中国丶台湾丶蒙古科科长的学者唐安竹 (Drew Thompson) 却告诉德国之声，他认为美国两大党都有个共识，那就是美国在亚洲的经济与安全利益变得越来越重要。他说：「对美国来说，能够自由的航经南海是非常重要的事。」

不过，唐安竹也点出，拜登团队中可能接管国防或外交职位的人，有不少人在奥巴马执政时期，负责执行「重返亚洲」战略。然而，当年由於奥巴马政府未能将美国的军力撤出中东，又必须平衡美国在欧洲的利益，所以最终他们无法有效在印太地区执行「重返亚洲」的策略。

唐安竹向德国之声表示：「拜登面临的其中一个挑战是，他的团队成员这次该如何在执行印太地区战略时，做得与奥巴马执政时期不同。我认为拜登政府必须更专注在亚洲与中国，执行与之前几任政府不同的策略。」

拜登可望延续现行印太战略

然而，美国智库兰德公司 (Rand Corporation) 的资深国防研究员葛莱斯曼（Derek Grossman）在接受德国之声访问时表示，他不认为拜登上台後，美国的印太战略会出现明显的变化。他说：「即便印太战略出现任何变化，这些改变也是风格上，而非本质上的改变。」

葛莱斯曼指出，拜登的外交政策可能聚焦在印太地区强化与盟国的合作关系，以及在该地区遏止中国的势力扩张。另一方面，虽然有些专家预测，拜登的政府会在外交政策中更强调人权，但目前他并未看到任何线索证实这样的揣测。

即便如此，唐安竹仍对拜登团队是否会在外交政策上聚焦亚洲持保留态度。他告诉德国之声，虽然拜登多次在公开发言时，强调上任後会重新强化美国与盟国之间的关系，但是唐安竹认为拜登应该明确的表示他会将哪个地区的盟友列为优先考量。他说：「如果对抗中国的势力扩张对拜登来说很重要，那先强化与欧洲盟国的关系，不会产生比强化与东南亚盟国关系还好的效果。」

拜登团队可能面临的三大困境

此外，唐安竹也认为，拜登所仰赖的「联合盟国」战略，在印太地区可能会在说服区域盟国联手对抗中国时遭遇困难。他向德国之声表示：「虽然特朗普政府的印太战略有一些缺陷，但是他的执政团队已经认清，当抵抗中国与印太地区盟国的利益没有助益时，美国很难透过联合盟国来抑制中国的势力扩张。」唐安竹指出，这也是拜登面临的主要困难之一: 拜登能否透过向盟国施压、或是更强硬的外交手段，让盟国愿意与美国联手在印太地区对抗中国。

另外一点是，拜登上个月在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）知名电视节目「60分钟」（60 Minutes）访问时表示，为美国带来最大威胁的国家是俄罗斯，中国则是最大的竞争者。唐安竹认为，如果拜登想同时处理太多问题的话，他可能面临应接不暇的窘境，而这个情况可能增加美国在外交领域必须面对的风险。

他告诉德国之声：「拜登团队必须决定，他们愿意承担哪个地区带来的风险。他可能必须向北约盟国施压，要求他们分担更多对抗俄罗斯的责任，并同时在印太地区与盟国建立更强的联盟来对抗中国。」

中国可能要求美国牺牲区域利益

此外，虽然拜登团队近期曾表态愿意与中国於特定领域合作，并在必要的领域与中国进行对抗，但是唐安竹认为拜登团队在寻求与中国合作的同时，北京很可能在双方正式合作前，列出一些条件要求拜登团队接受。

唐安竹向德国之声表示：「中国政府可能列出的条件包含要求美国孤立台湾，或是减少与区域盟国的军事合作。然而，这些条件往往不符合美国在印太地区的利益。」

唐安竹也以奥巴马执政时期为例: 当年奥巴马政府认为透过与中国合作，便能让中国适度妥协，但是这样的假设并未成真。而在特朗普执政时期，他的团队试图用施压与胁迫来让中国妥协，这种做法也并未产生预期的结果。

唐安竹告诉德国之声：「由此可见，目前美国政府并没有一个有效的策略能让中国愿意妥协。中国显然会规划自己的策略，而其他国家必须去适应他的政策。所以对中国来说，美国在其决策过程中，只是一个很小的因素。」

唐安竹认为，重拾奥巴马时期「平衡竞争与合作」的对中政策，应该无法让拜登政府有效的对付中国。他说：「只要中国仍由习近平掌权，那麽拜登政府将会面临上述的几个挑战。美国必须弄清楚，中国是个怎麽样的国家，并观察其他国家如何应对中国。」

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