拜登召集芯片峰会 呼吁业界共克时艰

（德国之声中文网）周一，美国总统拜登对高科技行业的高管们表示，当前全球范围内的“芯片荒”也使美国受到冲击。他呼吁科技界精英们在其基建投资计划中也加强本土芯片工业的投入。拜登会晤来自科技、芯片以及汽车工业的19位高级管理人员时表示：“我们需要建立起现代化的基础设施，而不是要去修理那些陈旧的基础设施。中国和世界其他国家都不会等待，我们美国人当然也没有理由等待。”



停摆导致芯片需求激增



席卷全球的疫情，令很多被困在家里的人们开始购买电子娱乐产品，因此电娱厂家开始同汽车制造等行业抢购芯片。由于芯片供应不足，苹果手机已经延后了新产品的发布，同时居家办公人数的增加，又提升了对家用电脑的需求。汽车厂家不得不减少产量，因为生产芯片所需的半导体晶片严重缺货。芯片危机有可能会导致美国家用车和载重车产量下降130万台。宽带和有线电视服务商也开始面临路由器、伺服器以及其他网络设备供货延迟的问题。





拜登的巨额投资计划





拜登总统表示，为芯片工业提供500亿美元资金的立法计划已经获得了跨党派的广泛支持，这也是重建美国制造业的宏观计划的一部分，是其2万亿美元基建计划的一个组成部分。参加会晤的19位企业界高管包括美国电话电报公司、戴尔、福特、通用汽车、英特尔等公司的总裁。





美国真能在短期内重整供应链？





至于拜登政府是否真的能够在短期内完善美国的产品供应链，这还是一个有待观察的问题。一般而言，工业界需要三到五年时间，才能完成一个生产周期。投资公司Wedbush的分析师艾维斯（Daniel Ives）对美联社表示：“目前还看不到任何有助于解决芯片问题的结构性变化。”





不过，英特尔公司已经宣布，将在今后六到九个月内开始为汽车工业生产芯片。美国半导体工业联合会指出，目前全球晶圆生产量当中，美国只占12%，而1990年美国的占比还曾高达37%。而目前全球晶圆产量的70%集中在中国、台湾、韩国和日本等亚洲国家。





艾维斯说：“我认为，基于我们对亚洲的依赖，美国将会面临越来越多的产业结构性问题以及潜在的国家安全风险。”





白宫国家安全顾问苏利文（ Jake Sullivan）也参加了周一的会晤。他表示：“每逢遇到危机才采取措施调整供应链将使国家安全受到威胁。”通用汽车发表声明称：“通用汽车感谢拜登政府为解决这一影响全球汽车工业的重要问题所提供的支持，并愿意同政府及国会开展合作，共同应对全球性的芯片短缺。”





在某种程度上，汽车工业所面临的芯片短缺问题也是该行业自己造成的：疫情刚刚爆发时，很多汽车厂家认为销售会大幅下滑，因而退掉了大笔芯片订单。然而，汽车销量的下滑只是短期现象，尤其美国汽车市场很快出现反弹，销量激增。但芯片厂家此时订单已满，根本无暇顾忌汽车工业的需求。







达扬 / 文木 （美联社，路透社，商报）

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