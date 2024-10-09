拜登取消访德 乌克兰盟友峰会被迫推迟

美国总统拜登因需要处理佛罗里达州飓风救灾事宜，取消了本周晚些时候的访问德国计划。原定在此期间举行的乌克兰盟友峰会也被迫推迟。乌克兰总统泽连斯基原本要在会议上介绍其“胜利计划”。

（德国之声中文网）按照原先的计划，10月12日在德国西南部拉姆施泰因驻德美军空军基地举行的乌克兰盟友峰会将主要讨论进一步对乌军援之事宜，泽连斯基则计划介绍终结俄军侵略的“胜利计划”。

就在几个星期前，泽连斯基刚刚在拉姆施泰因空军基地发表讲话，呼吁西方盟友援助更多军火，并允许乌军使用援助武器深入攻击俄罗斯本土的军事目标。

目前，美国佛罗里达州正在迎战两星期内的第二场飓风。两星期前，飓风海伦妮(Helene)在美国东部总共造成了220余人丧生。而现在飓风米尔顿(Milton)的预测行进路线上，仍有不少上次飓风的残骸尚未清理干净。鉴于这一飓风的风速达到了每小时250公里，佛罗里达州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)已经呼吁居民撤离。

佛罗里达警方已经封锁了部分桥梁，以应对飓风米尔顿 图像来源: Rebecca Blackwell/AP Photo/picture alliance

拜登总统也因飓风救灾事宜取消了本周对德国、安哥拉的访问。此前，他以及卡玛拉·哈里斯被特朗普竞选团队指控救灾不力。他原定会在德国与德国总理肖尔茨、法国总统马克龙、英国首相斯塔默等人会晤。

原定与拜登一起访问德国的美国国务卿布林肯也同样取消了行程。尽管拜登强调他依旧计划在卸任前访问德国并和盟友举行会议，但是白宫方面并没有披露行程究竟会推迟至何时。

（法新社、路透社、德新社）

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