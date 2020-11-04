拜登取得决胜领先 特朗普拟打法律战

(德国之声中文网) 根据美联社的最新出口民调，拜登将会赢得密西根州的16张选举人票，让拜登累计的选举人票增加至264票，距离胜选门槛的270票仅剩6票之隔。与此同时，美国总统特朗普在推特上发文质疑乔治亚州丶北卡罗来纳州与密西根州的计票过程。

然而，该则推文立即被推特标示为含有与选举相关的「误导资讯」。此前，特朗普也透过推文自行宣布在宾州丶乔治亚州与北卡罗来纳州胜选。他在同一则推文中再次强调「民主党试图偷走这场选战」，该则推文也被认为含有误导性的选举资讯。

根据美联社最新的出口民调，目前乔治亚州仍有3%的票需要计算，特朗普暂时在该州保有1%的领先幅度。在选情同样胶着的北卡罗来纳州，目前仍有6%的票未计算完成，特朗普同样保有约1%的领先幅度。

而在同样极为关键的宾州，目前仍有12%的选票未计算完成，特朗普的领先幅度从原先的超过10%，缩小至4%。此外，在西部的内华达州，目前仍有约25%的票未计算完成，而拜登目前在该州保有1%的领先幅度。

宾夕法尼亚州州长、民主党籍的沃尔夫（Tom Wolf）已经表示，周三（11月4日）不可能完成所有选票的统计。尽管最后胜负当天可能已见分晓，但计票工作至少会持续到5日。

特朗普意图终止多州计票

稍早，特朗普的竞选团队表示，他们将透过提出诉讼来中止宾州的计票过程，他们也指控在场的计票人员阻止特朗普的支持者进到距离计票员约7公尺的范围内。

特朗普团队也扬言要在密西根州提出类似诉讼。特朗普竞选团队的副经理克拉克 (Justin Clark) 在一份公开声明中表示：「我们将提出暂停计票的诉讼，让整体计票过程公开化，且确保所有计票过程都根据法律进行。」

根据多名记者从多个计票现场分享的影片，共和党支持者在多州开始附和特朗普要求停止计票的说法，并试图闯入计票中心，但都遭保全人员挡下。美国电视台NBC的记者派特森在密西根州底特律当地一个计票中心所拍的影片捕捉到，数十名选民在计票中心门口不断试图闯入计票中心，而门口的保安也大声喝斥，要求群众「往後退」。

此外，特朗普团队也要求要重新计算威斯康星州的选票。而在选情激烈的乔治亚州，特朗普的团队也提出诉讼，希望能中止计票过程。不过，乔治亚州境内最大的郡却对外宣布，希望能够在接下来的几个小时内，完成所有计票过程。根据美联社的出口民调，特朗普目前在乔治亚州仍保有0.7%的微幅领先。

眼看大选计票结束后，很可能迎来司法诉讼。特朗普和拜登的阵营都已经开始呼吁支持者捐款，作为选后“司法战”的资金来源。

与此同时，虽然拜登强调他在所有票计算完成之前，不会自行宣布当选，但是拜登团队已开始启动政权交接的网站。目前该网站其中一个页面含有以下这些文字：「美国人民将决定谁会成为下一任美国总统。目前美国面临极为严重的危机，包含新冠疫情丶经济衰退丶气候变迁与种族不平等。拜登的政权转移团队将做足准备，确保拜登与哈里斯上任首日便能开始工作。」

拜登在美国时间周三（11月4日）下午发表讲话称：“很显然， 我们赢得足够的联邦州，从而得以获得270张选举人票，赢得总统大选。”但拜登随后强调，并非宣布胜选，“而是报告，当计票结束时，我们相信，我们将成为胜者胜者。”

杨威廉/邹宗翰 (美联社、路透社)

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