拜登发表“9·11”纪念日讲话：团结是我们最大的力量

（德国之声中文网）在911事件20周年之际，美国总统拜登（Joe Biden）在白宫发布的录像中呼吁美国实现民族团结，称这就是美国面对逆境的最大力量。拜登也透过视频向袭击中的亡者和伤者，以及冒着危险执行救援任务的消防员、护士和许多其他协助者表示敬意。

"我们必须对彼此和国家有信心”

拜登提到了 “人性中更黑暗的力量--对美国穆斯林、对一个和平宗教的真正和忠实的追随者的恐惧和愤怒、怨恨和暴力” 影响到美国的团结。

他表示：”对我来说，这（团结）是911事件的核心教训。在我们最脆弱的时候，在我们作为人类的所有徘徊犹豫中，以及为美国的灵魂而战时，团结是我们最大的力量。团结并不意味着我们必须相信同一件事。我们必须对彼此有基本的尊重，对彼此和这个国家有信心。”

美国今天在袭击地点举行活动纪念受害者，包含纽约世贸中心、首都华盛顿附近的五角大楼和宾夕法尼亚州的尚克斯维尔都将举行纪念活动。拜登和他的夫人吉尔‧拜登（Jill Biden）也会到场致意。

德国外长马斯：受到攻击的是我们所有人

受害者之中包括11名德国人，德国外交部长马斯（Heiko Mass）说：”即使在20年后，我们也不能忽视这样一个事实：9月11日受到攻击的不仅仅是美国，而是我们所有人。意识仍然存在：持续的不稳定状态、极端主义和恐怖主义。即使是在世界较偏远的地区，也会在某些时刻让我们所有人感到担忧。"

联合国秘书长：黑暗的一天

联合国秘书长古特雷斯（António Guterres）在声明中说："今天我们记住了一个黑暗的日子，它深深地刻在全世界数百万人的脑海中。我们声援纽约人民、美国和全世界所有恐怖主义的受害者。”

2001年9月11日，19名激进的伊斯兰主义炸弹客劫持了四架客机。其中两架飞机撞上纽约的世贸中心，导致世贸双塔倒塌；另一架撞上五角大楼，还有一架坠毁在宾夕法尼亚州。共有2977人死亡，数千人受伤。奥萨马‧本‧拉登（Osama bin Laden）和他创立的恐怖主义网路 "基地" 组织宣称为这些袭击负责。

（路透社、每日镜报）

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