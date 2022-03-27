 拜登华沙演说：“普京不能继续掌权” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2022

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时政风云

拜登华沙演说：“普京不能继续掌权”

美国总统拜登在华沙发表激昂演说，强调美国与乌克兰人民站在一起。他在演说最后表示，“普京不能继续掌权”，但白宫随即灭火称，拜登的意思不是呼吁推翻普京。此前，拜登称赞乌克兰人民抵抗俄罗斯的风骨，令人想起北京“六四天安门”民主运动。

Polen Warschau Rede von US Präsident Joe Biden zum Ukraine Krieg

（德国之声中文网）美国总统拜登周六（3月26日）在波兰首都华沙皇家城堡发表慷慨激昂的演说。他表示："这是一场民主对抗专制、自由对抗压制、基于规则的秩序和蛮力统治之间的斗争。在这场战役中，我们需要保持清醒。这场战斗不会在几天或几个月内胜利。我们需要为未来的长期斗争做好准备。" 他还指出，这场战争对俄罗斯而言是一个"战略失败"。

拜登引用了第一位波兰教宗若望·保禄二世1978年首次公开演讲时说过的话："不要害怕！" 他还表示，他要给乌克兰人民的信息，就是今日对乌克兰外长和防长传达的信息："我们与你们同在。"

拜登引述美国第16任总统林肯称："我们要相信，正义即力量。" 他在演讲的最后还表示，在普京的执政下，俄罗斯正在扼杀民主："看在上帝的份上，这个人（普京）不能继续掌权。"

拜登的这段话立即引发热烈讨论。但白宫随后澄清，拜登的意思并非呼吁俄罗斯推翻普京。克里姆林宫则冷淡回应称，俄罗斯国家元首不是由美国总统决定，而是俄罗斯人民。

正在耶路撒冷进行访问的美国国务卿布林肯周日也表示，"我们没有在俄罗斯或其他地方更换政权的战略"。

在谈及拜登的演说时，布林肯说："我认为总统和白宫昨天晚上都表示，普京总统不应被授权对乌克兰或任何人发动侵略"。此前拜登还称普京为"屠夫"和"战争罪犯"。

拜登将乌克兰反抗俄罗斯比为"天安门事件"

拜登是周五在布鲁塞尔参加北约峰会及七国集团首脑峰会后前往波兰。他首先前往热舒夫视察美国陆军第82空间师，与官兵一同自拍、在食堂里吃比萨。他称赞乌克兰人民在对抗俄罗斯时展现的风骨，并将乌克兰人民的抵抗与1989年北京天安门广场的民主抗议相提并论。他以一名30岁女性拿着步枪站在坦克前为例称， "我的意思是，说到天安门发生的事情，这就是天安门广场。"

Polen | Joe Biden Staatsbesucht in Warschau

本周六，拜登在华沙市中心的万豪酒店（Marriott-Hotel）会见了乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）和防长列兹尼科夫（Oleksii Reznikov），声援遭受俄罗斯攻击的乌克兰。美国防长奥斯汀（Lloyd Austin）与国务卿布林肯也在场陪同。

这是自2月24日俄罗斯挥军入侵乌克兰以来，拜登首次与乌克兰的高级代表进行面对面会谈。库列巴2月22日曾在华盛顿与拜登见面。

美国国务院发表声明称，会谈中谈及了3月24日北约特别峰会的成果，美国也对乌克兰主权和领土完整做出坚定承诺。布林肯及奥斯汀还承诺继续支持和满足乌克兰在人道主义、安全和经济方面的需求。

拜登在两日的出访行程中还与当地的援助人员会面，并造访了一个难民接待中心。迄今约有370多万乌克兰人逃离家园，波兰接收了其中多数难民。

Warschau US-Präsident Biden trifft Ukraine-Flüchtlinge

3月26日，拜登造访了难民接待中心

     

"为了你我的自由"

拜登在访问期间他多次强调美国在北约联盟下的可靠性。他在与波兰总统杜达（Andrzej Duda）会晤时表示，《北大西洋公约》第五条规定了"神圣的职责"。拜登说："你可以指望它-为了你们和我们的自由。"这句话是19世纪波兰与俄罗斯占领者斗争时的一句著名口号。

《北大西洋公约》规定，对任何成员国的攻击，将被视为是对北约所有成员国的攻击。拜登此言是针对波兰和其他东欧国家对俄罗斯在乌克兰战争引发的安全担忧。据美国国家顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，目前约有10500美国士兵驻扎在波兰。

（综合报道）

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