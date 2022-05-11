 拜登：北京若犯台 美國願武力保衛台灣 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.05.2022

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拜登：北京若犯台 美國願武力保衛台灣

拜登表示，在俄羅斯入侵烏克蘭後，保衛台灣的責任 「更加重大」，並稱中國武力犯台將導致整個區域「陷入混亂」。這是近十年來，美國支持台灣最有力的公開聲明之一。

Japan | Joe Biden in Tokio

拜登在與日本首相岸田文雄的新聞發佈會表示，如果台灣遭到入侵，美國將進行軍事干預。

（德國之聲中文網）正在日本訪問的美國總統拜登（Joe Biden）週一（5月23日）表示，若北京入侵台灣，美國願動用武力保衛台灣，並警告中國軍機擾台之舉「正在玩火」。美聯社稱，這是幾十年來，美國支持台灣的最有力的公開聲明之一。

綜合通訊社報導，在被問及若中國企圖強行侵犯台灣，美國是否會進行軍事干預時，拜登說：「這是我們做出的承諾。我們同意『一個中國』政策，我們簽署了該政策......但通過武力奪取（台灣）的想法是不恰當的。」

他續指：「這將使整個地區陷入混亂，成為另一個類似於在烏克蘭發生的行動。」

這是迄今為止，拜登政府在有關問題上最強烈的評論，拜登直接將西方試圖幫助烏克蘭擊退俄羅斯入侵，與北京可能借鑑侵台聯繫起來。

拜登說，「重要的是，普京要為他在烏克蘭的野蠻行徑付出代價」。他強調，這「不僅僅是烏克蘭問題」，因為中國也正在觀察西方對俄羅斯的施壓是否有所鬆懈。

拜登表示，中國沒有「以武力奪取台灣的權力。」並表示他預計入侵「不會發生」，但這「取決於......世界如何有力地表明」入侵會有代價。

​​拜登發表該言論後，一名不願具名的白宮官員隨後表示「美國對台灣的政策沒有改變」。他說：「（拜登）重申了我們的『一個中國』政策和我們對台海和平與穩定的承諾，他還重申了我們在《台灣關係法》下的承諾，即向台灣提供提供軍事手段來保衛自己。」

拜登曾在2021年10月發表類似談話。當時他表示，若中國攻擊台灣，美國會防衛台灣。但這與美國一貫維持的「戰略模糊」政策明顯不同。

當時白宮發言人事後表示，美國並沒有改變對台政策，拜登亦沒有宣佈任何改變。更早前，拜登在接受ABC專訪時，也疑似將台灣與其他美國有明確防務承諾的國家並提，當時美國官員隨後也澄清，美國對台的政策並未改變。

（法新社、美聯社）

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