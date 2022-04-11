拜登勸莫迪少買俄石油 印度批美搞錯重點

（德國之聲中文網）美國總統拜登週一（4月11日）與印度總理莫迪舉行了一小時的線上會晤。路透社引述美國官員說，拜登告訴莫迪，從俄羅斯購買更多石油不符合印度的利益，並可能妨礙美國阻止烏克蘭戰爭，但拜登沒有向莫迪提出具體要求

印度是世界第三大石油進口國和消費國。在西方對俄羅斯實體實施制裁後，美聯社引述印度媒體報導稱，俄羅斯在印度購買石油時提供了低於全球基準價格20%的折扣。根據路透社，印度自2月底俄羅斯入侵烏克蘭以來，購買了至少1300萬桶俄羅斯原油。路透社數據顯示，這與去年全年的1600萬桶相比，有大量增加的趨勢。

美聯社報導，伊拉克是印度最大的石油供應商，佔27%的份額。據印度新聞信託社報導，沙烏地阿拉伯以約17%的份額位居第二，其次是阿拉伯聯合酋長國的13%和美國的9%。印度商務部統計數據顯示，俄羅斯所佔的份額本來只有2.13%排在第九。

拜登告訴莫迪，印度在世界上的地位不會因為依賴俄羅斯的能源資源而得到提高。印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）在會後記者會上反擊，說重點應該是歐洲，而不是印度。 他說：「我們這個月的總採購量可能比歐洲一個下午的還少。」

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）說：「總統非常清楚地傳達了增加這種情況不符合他們的利益。」她沒有透露印度是否在能源進口方面做出了任何承諾，但表示華盛頓隨時準備幫助印度實現能源來源多樣化。

路透社引用一位美國官員說：「我們沒有要求印度做任何特別的事情。在這次非常坦誠的對話之後，印度將做出自己的判斷。」

日前訪問印度的美國國際經濟副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）曾說，美國不會為印度從俄羅斯進口能源設定任何紅線，但不希望看到快速加劇的購買行為。

除了能源議題，莫迪在會議中對記者開放的簡短時間裡說：「最近，布查市無辜平民被殺的消息非常令人擔憂。 我們立即發出譴責，並要求進行獨立調查。」莫迪還說，他在最近與俄羅斯的談話中建議俄羅斯總統普丁和烏克蘭總統澤連斯基舉行直接會談。

同一天，美國務卿布林肯、美防長奧斯汀和印度外長蘇傑生與印度防長辛格在華盛頓舉行了會談。布林肯說，印度與俄羅斯的關係發展了幾十年，當時美國無法成為印度的合作夥伴，但後來時代已經改變。

布林肯在會談後的聯合記者會上說：「今天，我們能夠並願意在幾乎所有領域成為印度的首選合作夥伴。」兩位部長說，印度在國防方面的現代化需求是雙方詳細討論過的一個關鍵話題。

美國國防部長奧斯汀說，兩國已簽署了一項雙邊協議，支持在太空中分享資訊和合作。路透社引述官員說法表示，拜登告訴莫迪，他期待著「大約在5月24日」在日本見到莫迪一起進行四國會談，兩位領導人還討論了一系列其他問題。

尷尬的印俄關係

拜登上次與莫迪談話是3月份，拜登早前稱，在四國集團中只有印度在針對俄羅斯入侵烏克蘭，立場表態「有些動搖」。雖然印度一直試圖平衡其與俄羅斯和西方的關係，但與四國集團的其他成員，美國、日本和澳大利亞不同，印度沒有對俄羅斯實施制裁。俄羅斯外長拉夫羅夫還讚揚印度「從整體上，而不僅僅是片面地來判斷局勢」。

在7日針對暫停俄羅斯人權理事會資格進行表決時，印度投下了棄權票。最後投票結果是93票贊成，24票反對，58票棄權，俄羅斯被停權。

長期以來，俄羅斯一直是印度最大的國防設備供應商。美聯社報導，印度最近購買了先進的俄羅斯防空系統，使得美國表示考慮對印度進行制裁。

國防分析家們說，儘管過去十年中印度從美國的軍購量不斷增加，但俄羅斯的供應在成本上更有競爭力，對印度來說至關重要，因為新德里必須面對不斷增強的中國軍力。

美副國安顧問辛赫在訪印期間說，美國準備幫助印度實現能源和國防供應多樣化。他還警告說，美國不希望印度幫助不斷貶值的盧布回彈。盧布在戰爭開始後立即下跌，但最近幾天有所恢復。

俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，未能佔領任何主要城市，但烏克蘭表示，俄軍一直在東部集結，準備發動大規模進攻，並敦促當地民眾逃離。烏克蘭也希望歐盟對莫斯科實施新一輪制裁，並從其盟國獲得更多軍事援助。

（路透社、美聯社）

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