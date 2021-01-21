拜登副手哈里斯：仅仅是政治正确的选择？

（德国之声中文网）在美国，至多再过25年，白种男女就将不再占多数。越来越多的男女选民现在就已无欧洲根，而是亚非血统。"德拉瓦老白人"拜登选择哈里斯作为副手意在表示，他理解了时代的信号。

哈里斯的母亲，癌症研究专家西亚玛拉·高普兰（ShyamalaGopalan）1960年从印度移民美国。哈里斯的父亲，经济学教授唐纳德·J·哈里斯（DonaldJ.Harris）从牙买加来到美国。她7岁时，父母离异。卡玛拉与妹妹玛雅（Maya）由母亲带大，先是生活在加拿大的蒙特利尔，母亲在那里有研究项目。后来，她的出生地--加州奥克兰--重新成了全家的生活中心。

拜登和哈里斯在胜选之后

屡遭排斥

哈里斯一再提到自己的根，并对人讲述，遭排斥的经历直到今天都给她打上了烙印。因其肤色，她在1970年代的加州一再遭遇这样的经历。但母亲的战斗意志也同样在她身上烙下深深的印子。在伯克利的大学校园，她母亲积极参加了民权运动。哈里斯在自传《我们所秉持的真理》（TheTruthsWeHold）中写道，"我母亲把我们塑造成坚强的女性"，母亲教导女儿们，"不要百无聊赖，怨天尤人，做些事情！"这一要求，哈里斯显然非常重视。她在华盛顿霍华德大学学习政治学和经济学，以后在旧金山研修法律。1990年，她获得执业许可，开始了检察官生涯，并很快成为女名人，享有能言善辩、判断力极强的名声。

一再成为开拓者

在她新近问世的自传中，她叙述了如何将早年的遭排斥经历转化为力争第一的动力。

2003年，这位民主党人士被选举为旧金山首名区女检察官。2010年，哈里斯竞选空缺的加州总检察长职位，在6名竞选人中脱颖而出。在美国，该职务集司法部长和总检察官于一身。2011年3月3日，她宣誓就职。在这里，她也又一次扮演了开拓者角色：不仅是担任这一职务的首名女性，而且也是此任上有印度裔和非裔美国血统的首位女性。

哈里斯2019年参加民主党总统候选人初选

政见上并非无争议

在政见上，哈里斯并非全无引争议之处：一方面，她反对死刑；另一方面，她却赞同判罚经常逃学孩子们的家长最高一年监禁，激起党内左翼的愤怒。

2015年年初，哈里斯宣布竞选国会参议员，并得到党内基层广泛支持。前总统奥巴马也是她的支持者之一。哈里斯此前支持过奥巴马竞选总统。时任副总统拜登亦支持她竞选参议员。2017年1月，哈里斯成为进入国会参院的第二位黑人女性。

自2014年起，膝下无子的哈里斯与已有两个孩子的犹太人律师埃姆霍夫（DouglasEmhoff）结为伴侣。她一再被视为民主党可能的总统竞选人。2019年，在她终于宣布竞选时，她起初被看作优于拜登、桑德斯（BernieSanders）和沃伦（ElizabethWarren）等竞争者。不过，在这一年，她不断失去党内支持，因民意调查结果不佳，终在12月急流勇退。虽在党内初选战中两人多次针锋相对，拜登仍选择她为副总统搭档。

奥巴马同哈里斯2012年在旧金山

也许会成为首位女总统

副总统一职通常只具某种战略意义：争取那些总统候选人自己难以吸引的选民。然而，选择哈里斯为副总统有着大得多的意义。

宣誓就职这一天，拜登已是78岁，--美国历史上还从未有过比他年长的总统。完全有可能，他无法完成４年任期。届时，哈里斯将在无需新选举的情况下接任总统一职。于是，再次成为第一个，且是从两个角度看：第一位非白人总统；第一位入主白宫的女性。

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