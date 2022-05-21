拜登前腳離開亞洲 朝鮮射導彈武力威嚇

（德國之聲中文網）韓國聯合參謀本部消息指出，週三清晨（5月25日）朝鮮朝東部接連發射3枚導彈。發射時間點正好是美國總統拜登結束亞洲行後的幾個小時，而稍早拜登才重申，要捍衛盟友不受朝鮮核武威脅。

根據韓國聯合參謀本部表示，朝鮮從平壤順安機場一帶向朝鮮半島東部海域，分別於6時、6時37分、6時42分左右發射1枚疑似洲際彈道導彈（ICBM）和2枚短程彈道導彈。

韓軍初步研判，朝鮮軍隊發射的首枚飛彈飛行了360公里，最高飛行高度540公里，疑似就是上個月朝鮮閱兵儀式上秀出的新型洲際彈道導彈「火星17」（Hwasong-17）。第2枚是短程彈道導彈，飛行高度達20公里後消失，極有可能是試射失敗。第3枚也是短程彈道導彈，飛行760公里，最高飛行高度60公里。

對此，韓國與美國舉行了聯合演習回應朝鮮，分別向朝鮮半島東部實施地對地導彈聯合射擊，發射1枚玄武-2型，和1枚陸軍戰術彈道導彈（ATACMS）。韓美軍隊聯手展現快速打擊能力。

韓國安會議

韓國總統尹錫悅於25日上午召開國家安全保障會議（NSC），迅速應對朝鮮當天發射彈道導彈。此次尹錫悅親自開會，也代表著政府認為當前形勢嚴峻。

韓聯社稱，這是今年以來朝鮮第17次武力示威，也是尹錫悅上任後第二次挑釁，四天前，韓美兩國在首爾共同舉行的尹拜會才剛落幕。韓國總統辦公室在記者會上表示，朝鮮選在拜登返美前發射導彈是在釋放某種信號。

另外，韓國政府發聲明強烈譴責朝鮮。聲明中提到，朝鮮今日接連發射疑似洲際彈道導彈和短程彈道導彈的行為，公然違反安理會決議，不只威脅朝鮮半島的安全，是對國際社會和平的重大挑釁。

韓美外長通話

美國在第一時間關注朝鮮試射導彈的消息。在尹錫悅主持的安全會議結束後，韓國外交部長官樸振與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通電話，雙方就朝鮮發射導彈問題進行討論。

韓美雙方皆譴責朝鮮挑釁行為，並共同強調，目前朝鮮居民飽受疫情所苦，政府還將主要財源用於核武研發而非專注抗疫，令人驚訝。

在與拜登返回華盛頓不久後，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）致電韓國國家安全顧問金聖翰（Kim Sung-han），譴責了此次的試射。白宮聲明表示，美韓雙方都譴責朝鮮破壞穩定的彈道導彈試驗，並承諾繼續加強密切協調。

日本也證實了朝鮮試射，日本放送協會（NHK）報導，這些導彈似已落在日本專屬經濟海域（EEZ）。日本政府發言人表示，朝鮮在東海岸發射彈道導彈後，極有可能會採取更具挑釁性的行動，不排除進行核武器試驗。日本當局將持續搜集導彈相關訊息同時保持警戒。

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（路透社、法新社、韓聯社等）

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