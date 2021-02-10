拜登制裁缅甸军方高层 凍結10亿美元資金

(德国之声中文网)美国总统拜登周三(2月10日)签署行政令宣佈将對緬甸軍方实施制裁，并冻结缅甸在美國超過10億美元的資產。拜登也再次要求军方放弃政權及释放民选领袖。

拜登表示，他已经命令让他的执政团队「立即制裁主导政变的军事领导人、他们的商业利益以及亲近的家庭成员」。政府也将禁止军方「不当取得」缅甸政府在美国的10亿美金资产。

拜登又警告將祭出更多的制裁措施，包括實施出口禁令，呼吁其他国家加入制裁的行列。但他强调会继续在医疗卫生、公民组织等方面直接协助缅甸。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)说，华府正在与盟友商讨对缅甸采取联合行动。他在新闻发布会上说: 「我们可以靠自己让对方付出更多代价...但是与理念相近的盟友合作，我们可以施加更多压力。」

谁可能被制裁?

拜登没有明说将会制裁哪些人物，但他表示华府将在本周确认第一轮对缅甸军方的制裁名单。

媒体预期此次政变的军方领导人敏昂莱(Min Aung

Hlaing)、以及其他2019年曾因迫害罗兴亚人被美国制裁的军方高层预料都会入列。

军方把持的公司，例如缅甸经济控股公司(Myanmar Economic Holdings Limited)以及缅甸经济公司(Myanmar Economic Corp)也可能被列入制裁对象。这两家企业的投资项目涵盖金融、宝石、铜矿、电信与成衣。

根据共和党参议员麦康诺(Mitch McConnell)的一名助理转述，拜登国家安全顾问苏利文(Jake Sullivan)在周三曾与熟悉缅甸事务的麦康诺对谈。

缅甸不见得被孤立

虽然西方国家普遍谴责缅甸军方政变，但是专家认为，缅甸的新任军政府恐怕不会如西方国家计划的那样被国际孤立，因为缅甸在区域具有重要性，中国、印度、日本以及东南亚邻国都不太可能断绝与缅甸的关系。

前任美国驻缅甸大使米德伟(Derek Mitchell)说，关键是要让日本、印度、新加坡和西方国家一起发出强烈回应。他说: 「重点不只是美国做了什么...而是我们怎么让他国加入我们，例如那些在赛局中更有力量、拥有更多话语权、与关键人物拥有更良好关系的盟友。」

联合国人权理事会将在周五考虑一项由英国和欧盟起草的决议，谴责缅甸军政府政变，并要求紧急进入监察。

然而，外交官们表示，中国和俄罗斯这两个与缅甸武装势力有所联系的国家预料将会在联合国持反对立场，或试图削弱条文内容。

联合国安理会上周发表声明呼吁释放昂山素季，但是声明中未提及政变。

张慈/李澄欣(路透社、美联社)

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