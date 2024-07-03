拜登：“几乎在辩论台上睡着” 民主党内表示担忧

美国总统拜登在上周与特朗普的辩论中表现不佳，拜登将其归因于国际旅行带来的疲劳。这一表现引发了民主党内部的广泛讨论和担忧。

（德国之声中文网）美国总统乔·拜登（Joe Biden）近日表示，上周在与特朗普（Donald Trump）的辩论中表现不佳是因为频繁的国际旅行导致的疲劳。他在一次筹款活动中说：“我几乎在辩论台上睡着。”

拜登解释说，他在辩论前决定绕世界旅行，穿越了很多个时区，没有听从工作人员的建议，这导致了他的疲劳。“这不是借口，但这是一个解释，”拜登补充道。

拜登最近的旅行包括参加法国的诺曼底登陆纪念活动和意大利的七国集团（G7）会议，还前往了加利福尼亚、华盛顿特区和戴维营。

拜登2024年6月6日在诺曼底与当年的二战老兵见面 图像来源: Adam Schultz/White House/ZUMA/picture alliance

民主党内部反应

副总统卡马拉·哈里斯（Kamala Harris）在接受CBS新闻采访时表示，她为与拜登一起竞选感到自豪，并坚信能够再次战胜特朗普。她强调：“乔·拜登是我们的候选人，我们曾打败过特朗普，这次也会再赢。”

白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）称，拜登没有退选的打算，并希望翻过这一页。她表示：“我们希望尽快翻过这一页，继续向前。”

拜登的辩论表现引发了民主党内部的广泛讨论和担忧。德克萨斯州众议员劳埃德·多格特（Lloyd Doggett）成为首位公开呼吁拜登退出竞选的民主党国会议员。他表示：“拜登有机会鼓励新一代领导人通过开放的民主程序来团结我们的国家。”

一些民主党人对拜登的表现和团队的透明度提出了质疑。罗德岛州民主党参议员谢尔登·怀特豪斯（Sheldon Whitehouse）在接受地方电视台采访时表示，他对辩论中拜登和特朗普的表现感到“震惊”。

民主党众议员詹姆斯·克莱本（James Clyburn）敦促党内保持冷静，并支持拜登继续竞选。克莱本表示：“我们需要拜登在我们的竞选活动中起到核心作用。”

民主党内部对于如何处理这一局面存在分歧。部分人认为拜登应继续参选，而另一些人则担心他的表现可能影响选民热情，进而影响民主党的整体选情。

部分民主党议员认为，拜登需要通过接受更多媒体采访来向公众展示他的能力和健康状况。众议员南希·佩洛西（Nancy Pelosi）建议拜登和特朗普都应该接受健康和认知能力测试。

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拜登的应对措施

白宫宣布，拜登将在未来几天会见国会领导人和民主党州长，接受电视采访，并召开新闻发布会。白宫新闻秘书表示，拜登计划向美国人民展示他的执政能力，并拒绝接受认知测试的建议。

拜登的家人敦促他继续参选。第一夫人吉尔·拜登（Jill Biden）和儿子亨特·拜登（Hunter Biden）表示，他应该继续战斗。亨特·拜登在华盛顿庆祝7月4日假期，并与父亲进行了简短的会面。

尽管辩论表现不佳，拜登在辩论后的一次活动中表示，他知道自己不是年轻人了，但他知道如何履行总统职责。他的支持者担心，下一次的失误可能会再次引发选民对其执政能力的质疑。

一些民主党议员对拜登的辩论表现表示担忧，认为这不仅影响到他的竞选，还可能影响到其它即将到来的竞选。众议员迈克·奎格利（Mike Quigley）在接受CNN采访时表示，他希望拜登认识到这一点。

拜登计划在本周末接受ABC的乔治·斯蒂芬诺普洛斯（George Stephanopoulos）采访，这是辩论后的首次媒体亮相。此外，拜登还计划前往威斯康星州和费城，并将在华盛顿举行的北约峰会上举行新闻发布会。

拜登的支持者认为，媒体应更多关注特朗普在2020年大选结果和其他问题上的错误言论，而不是仅关注拜登的健康状况 图像来源: Brian Snyder/REUTERS

白宫还计划召开全体员工会议，以提高士气，并让高级团队保持专注于治理工作。拜登的竞选团队内部正在讨论如何应对辩论后留下的不良印象。

拜登的支持者认为，媒体应更多关注特朗普在2020年大选结果和其他问题上的错误言论，而不是仅关注拜登的健康状况。

尽管面临压力，拜登表示将继续竞选，并希望能够通过接下来的活动和媒体亮相重新赢得选民的信任。

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