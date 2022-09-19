拜登再提美协防台湾 曾警告习近平勿援俄

（德国之声中文网）美国总统拜登在美国哥伦比亚广播公司节目「60分钟」周日（9月18日）播出的专访中再度重申，若中国武力犯台，美国将协防。在专访中，主持人问拜登美国军队是否会保卫台湾，他说：「是的，如果在现实中出现了前所未有的攻击。」

主持人称这将与美国在乌克兰战争中的政策不同，并接着追问美国的军队是否会在中国入侵的情况下保卫台湾。拜登再度回应：「会的。」这是拜登上任後第四度公开表示若中国武力犯台，美国会派兵协防台湾。不过在专访结束後，一名不具名的白宫官员立即向「60分钟」重申，美国的对台政策没有改变，也就是美国对是否会武力保卫台湾保持「战略模糊」，但根据《台湾关系法》，美国有义务确保台湾有自我保卫的能力。

拜登在访问中也重申，中国清楚美国对台的政策承诺，也就是美国有一中政策，而台湾可自行判断是否要寻求独立。他向「60分钟」表示：「美国立场没有移动，我们不鼓励台湾独立，那是他们的决定。」

曾警告习近平勿援助俄罗斯

他警告中国国家主席习近平，若中国违反各国对俄罗斯的制裁将是一个「巨大的错误」，但目前没有迹象表明北京向莫斯科提供入侵乌克兰时所需的武器。

拜登称，他在习近平于北京冬奥会与俄罗斯总统普京会面后不久，与习近平通电话。他说：「这通电话的目的不是为了威胁他。我说，『若你认为美国和其他国家在你违反对俄罗斯的制裁後，会继续在中国的投资，我认为你正在犯一个巨大的错误，但这是你的决定。』」

拜登并未说这次通话是何时进行的，但他在专访中的陈述呼应了美国在今年3月美中领导人通话後所发布的声明，当时美国称拜登「描述了若中国在俄罗斯对乌克兰城市和平民进行野蛮攻击时向其提供物质支持时，可能面临的影响和后果。」

拜登告诉「60分钟」，到目前为止，没有迹象表明中国向俄罗斯提供物质支持。他说：「到目前为止，没有迹象表明他们提供了俄罗斯想要的武器或其他东西。」

彭博社在报导中指出，即使目前没有任何迹象显示中国违反各国对俄罗斯的制裁，对中美两国的经济关系仍非常紧张。近期，白宫采取措施确保美国国内供应链降低对中国的依赖，并加强了对外国在美投资的审查。拜登也在持续考虑是否取消美国前总统特朗普任内对中国进口商品征收的关税。

与此同时，习近平与俄罗斯总统普京上周在乌兹别克斯坦参加上海合作组织峰会时，举行了双边会谈。习近平当时表示，面对世界丶时代与历史之变，「中方愿同俄方一道努力，体现大国担当，发挥引领作用，为变乱交织的世界注入稳定性和正能量」。普京则说，北京与莫斯科之间的外交政策协调在确保全球与区域稳定当中，发挥关键作用。

当拜登18日被「60分钟」被问及中国和俄罗斯之间的关系是否会使美国陷入一场「新的丶更复杂的冷战」时，拜登回答说：「我不认为这是一场新的丶更复杂的冷战。」

在上合组织峰会期间，习近平和印度总理莫迪分别对俄罗斯入侵乌克兰一事表示关切。普京当时告诉习近平，他理解中国的「疑问和关切」，而莫迪则是向普京重申「当今的时代不是战争的时代。」

（60分鐘、法新社丶彭博社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。