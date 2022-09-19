 拜登再提派兵协防台湾 中台官方如何回应？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.09.2022

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拜登再提派兵协防台湾 中台官方如何回应？

美国总统拜登就任总统以来第四度提到，有必要的话美国将派军协防台湾。台湾方面对此向拜登政府表达感谢；北京则警告美国不要损害中美关系及台湾海峡的和平。

拜登称，若中国对台湾发动「前所未有」的攻击时，将派军协防台湾

拜登称，若中国对台湾发动「前所未有」的攻击时，将派军协防台湾

（德国之声中文网）美国总统拜登9月18日接受新闻节目「60分钟」访问时，再次重申美国将会在中国对台湾发动「前所未有」的攻击时，派军协防台湾。这是拜登上任后，第四次在公开场合表示美国会以军事介入台海冲突。白宫在拜登发表相关言论后随即重申：美国对台政策未变，即美国对是否会武力保卫台湾仍保持「战略模糊」。

台湾：感谢美国对台承诺

据台媒「中央社」报导，台湾外交部发言人欧江安表示，对于拜登政府一再重申美国对台承诺表达诚挚感谢，并强调台湾将持续强化自我防卫能力，坚定对抗威权主义的扩张与侵略。

欧江安19日指出，拜登政府自上任以来多次重申美国对台湾的安全承诺。面对「中国的军力扩张与挑衅行径」，美国也多次以公开发言及具体行动力挺台湾，包括「美国资深官员公开声明、促成七国集团（G7）及欧盟外长的声明、派遣军舰在台海执行『自由航行任务』，均展现对台湾安全的高度重视与坚定支持。」

欧江安称，未来台湾政府会继续「深化台美紧密安全伙伴关系，并与所有理念相近国家加强合作，共同坚决维护台海安全、以规则为基础的国际秩序，以及印太地区的和平、稳定与繁荣」。

北京：美国应谨慎处理台湾相关问题

中国外交部则表示，已就此对美国提出严正交涉。 《星岛日报》报导，中国外交部发言人毛宁在9月19日的例行记者会上答覆媒体时表示，中方会保留所有必要措施来因应分裂国家的活动。她说：「我们愿意尽全力追求和平统一。在此同时，我们不会容忍任何分裂活动。」

毛宁敦促美国谨慎处理与台湾相关的问题，不要向「台独」势力发出错误信号。她并警告美国不要损害中美关系及台湾海峡的和平。同时她也强调：「全世界只有一个中国，台湾是中国的一部份，而中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府。」

（60分钟、中央社、星岛日报）

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