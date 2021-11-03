拜登再批中俄缺席气候峰会 国际领袖承诺保护森林

(德国之声中文网) 美国总统拜登周二 (11月2日) 再次公开抨击中国与俄罗斯领袖缺席联合国气候峰会，他称中国国家主席习近平缺席为「一大错误」。

美国总统拜登在周二离开联合国气候峰会时，再次对中国和俄罗斯的领袖进行了猛烈抨击，指责他们没有表现出领导力。拜登一直宣传美国重新站在应对气候变化努力的最前沿，并称北京和莫斯科没有出席会议之举，已经让他们失去了影响力。

拜登说了什么？

拜登首先批评了中国国家主席习近平不出席气候峰会的决定。他说：「中国试图成为一个世界领袖的新角色，但它们却没有出席峰会？全世界关注唯一最重要的事情是气候，从冰岛到澳大利亚皆是如此，这是一个巨大的问题，但他们却已经远离了这个问题。你如何在做到这一点的同时，还声称能够成为世界领导者？」

拜登也批评俄罗斯总统普京，表示俄罗斯正面临严重的气候问题，但他却不愿意做任何事情。拜登在峰会期间大肆宣传美国的气候行动，承诺到2050年实现零碳排放，与前美国总统特朗普形成鲜明对比。然而，他在国内实施这些政策时仍然面临着艰难的障碍。

在接受美国有线电视网CNN的访问时，拜登还提到他不担心与中国发生武装冲突的可能性，他重申自己已向习近平明确表示，这是「竞争」而非「冲突」。他说：「我是否担心与中国发生武装冲突或意外的事情？不，我不担心。」

拜登说，在他与习近平即将举行但尚未确定的虚拟峰会上，他将继续明确表示，「这是竞争，而不一定是冲突」。他表示：「我们没有理由需要有冲突。但我也向他表示过，所以我不愿意公开说，我们希望他按照规则行事。」

他补充道，美国不会改变其在几个问题上的立场，包括国际海洋土地。他说：「我预计不会有展开实体冲突的需要，但你知道，你以前听我说过，我父亲有一个说法，唯一比有意的冲突更糟糕的是无意的冲突。」

当被问及中国丶俄罗斯和沙特阿拉伯没有亲自出席COP26峰会时，拜登说，这是一个「问题」，但美国这样做「对世界其他国家看待美国及其领导作用的方式产生了深刻的影响」。

俄罗斯和中国的代表情况如何？

据了解，自新冠疫情爆发之後，中国国家主席习近平便没有离开中国。相反地，他周一透过书面声明向与会的代表喊话。中国气候变化特使解振华在峰会上驳斥了一名记者提出中国身为最大碳排放国，是否得承担任何特殊责任的问题。

解振华表示，中国处於特殊发展阶段，所以才成为了温室气体最大排放国，但他也说中国已用最大力度去对抗气候变化，也有用实质行动实现减排的承诺。他重申中国长期以来的立场，也就是美国和其他发达国家应该做更多，而不是中国。他说：「我们已经浪费了五年时间，而现在我们需要更加努力，迎头赶上。」

俄罗斯总统普京没有亲自出席峰会，他也没有给出任何理由。目前俄罗斯的新冠疫情严峻，每天的确诊数都屡创新高。 在周二的视频发言中，普京向与会领袖表示，俄罗斯的大片森林将有助于使莫斯科在2060年之前实现碳中和。专家们对俄罗斯的森林能吸收多少碳提出了质疑，尤其是在最近发生了森林大火之后。

世界领导人承诺保护森林

同日，世界各国领导人在气候峰会上承诺保护地球上的森林，峰会东道主英国表示，已收到代表全球85%以上森林地区领导人的承诺。他们承诺在2030年前停止并扭转森林砍伐。其中有几个国家拥有巨大的树木覆盖面积，包括巴西丶中国丶哥伦比亚丶刚果丶印度尼西亚丶俄罗斯和美国。

拜登还推出了一项减少甲烷排放的计划，甲烷是一种特别强大的温室气体。这个消息是与欧盟和其他国家对抗气候变化行动中的其中一环，目的是在2030年前将全球甲烷总排放量降低30%。

在一项单独的倡议中，美国丶英国丶法国和德国表示，他们将在五年内提供85亿美元的贷款和赠款，以帮助南非逐步淘汰煤炭。该国约90%的电力来自燃煤电厂，而燃煤电厂是一个主要的碳排放源。

120多位世界领导人在气候峰会头两天结束后，已启程返国。在此期间，英国首相约翰逊丶自然学家和电视节目主持人艾登堡 (David Attenborough) 和英国女王伊丽莎白二世就气候变化带来的危险向他们发出警告。

(路透社丶法新社）

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