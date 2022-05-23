拜登全力打造印太协定 人们问好处在哪？

（德国之声中文网）在和日本首相岸田文雄会谈后举行的共同新闻会上，拜登总统说，他承认美国经济有 "问题"，但和世界其它地方相比，这些问题带来的影响明显要小。他表示，"将有一个漫长的过程。需要一些时间。" 但他不认为，美国经济衰退不可避免。

拜登随后宣布印度-太平洋经济框架谈判（IPEF， Indo-Pacific Economic Framework, 汉译：印度-太平洋经济框架 ）正式启动。他称，这是一项新的贸易协议，美国政府意在表明美国对有争议经济领域的承诺，并应对在冠状病毒大流行瘟疫和俄罗斯入侵乌克兰造成的动荡之后，各国对商业稳定的需求。

美国倡议的印太经济框架首批其它12个参与国分别是澳大利亚、文莱、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、泰国和越南，和美国一起，他们的经济总量占全球GDP40%。

在一份联合声明中，这13个国家称，在冠状病毒大流行、瘟疫和俄罗斯入侵乌克兰带来动荡的背景下，该协定有助于共同 "为我们经济的未来做好准备"。

拜登、岸田与印度总理莫迪一起出席了记者会，其他各国代表则以视频方式登场，启动该框架协议谈判。莫迪日前抵达东京，预定参加本周二（5月24日）的"四方会议"。该会议机制是一个安全集团，成员国是美国、日本、澳大利亚、印度。

白宫表示，印太经济框架协定将帮助美国和亚洲经济体在包括供应链、数字贸易、清洁能源、劳工保护和反腐等领域更密切合作。相关细节需在成员国之间谈判，政府方面现在还很难确定，如何实现对美国劳工和企业所作的承诺，而同时满足全球需求。

批评者诟病该框架缺陷很多：没有通过降低关税来激励未来的合作伙伴，也没有为签署国提供更多进入美国市场的机会，从而可能难以使这一框架成为跨太平洋伙伴关系协定（ TPP ）的一个有吸引力的替代方案。在前总统特朗普率领美国于2017年退出后， TPP 仍获进展，作为该地区许多国家最大贸易伙伴的中国亦寻求入伙。

前总统奥巴马执政期间的国家安全委员会国际经济部主任古德曼（ Matthew Goodman ）认为，"很多合作伙伴会看着这份清单说：`这是一份很好的单子。很高兴能参与其中。' 但他们也可能会问：'我们是否能因参与而得到任何实际好处？' "

岸田希望美国重返《跨太平洋伙伴关系协定》

岸田文雄在为拜登举行了正式的国事访问欢迎仪式，包括在广场上的军事仪仗队和乐队。拜登在检阅经过美国国旗时把手放在心上，在经过日本国旗时欠身鞠躬。

岸田在记者会上说，两人会谈时，他对拜登总统在其任期内的首次亚洲之行中来东京表示"绝对欢迎"。他指出，他和拜登总统共同对俄罗斯入侵乌克兰采取强硬态度，称其 "破坏了全球秩序基础"。

拜登此次亚洲之行分别访问韩国和日本，共为期5天。在记者会上，他称，美日联盟是 "印度洋-太平洋地区和平与繁荣的基石"，并感谢日本在对抗俄罗斯方面的 "强有力领导"。

去年10月，白宫宣布建立该经济框架的计划，以作为《跨太平洋伙伴关系协定》的替代。在时任总统特朗普的力主下，美国于2017年退出了该协协定。

在对拜登总统的新贸易协定动议表示欢迎的同时，岸田文雄首相声明，希望拜登总统会重新考虑美国对TPP的立场。 他说："我们的立场没有改变。我们认为，美国重返TPP是可取的。 "

美国今年GDP有望超中国

新印太贸易协定谈判启动之际正值华盛顿认为它在同北京的竞争中占得先机。彭博社上周发表的一份报告预测，2022年，美国GDP增长率约为2.8%，中国为2%。中国一直试图以严厉"封城"措施控制疫情，同时，不得不应对房地产萧条局面，经济增长放缓，从而使中国取代美国成为世界头号经济体的预估无法实现。

白宫国家安全顾问沙利文（ Jake Sullivan ）指出，"美国今年的增长速度将超中国，为1976年以来首次。就地区各国应如何看待趋势和轨迹，这可是一个很能说明问题的相当突出的例子。"

美日两位领导人预定会见几十年前被朝鲜绑架的日本公民家属。岸田文雄首相去秋上任后即表示希望加强与美国的关系，并和拜登建立起个人关系。当晚，岸田举行国宴款待拜登。

印太经济框架的启动被白宫称为拜登亚洲之行的重要时刻之一，也是他为加强与太平洋盟友的关系所做的持续努力之一。白宫行政当局一直在密切关注中国在该地区不断增长的经济和军事力量。

去年9月，美国宣布同澳大利亚和英国建立名为AUKUS的新伙伴关系，旨在深化亚太地区的安全、外交和国防合作。

经由该伙伴关系，澳大利亚将购买核动力潜艇，而美国则将增加在澳大利亚的部队调防频率。

拜登总统还非常关注被称为 "四国联盟 "（ Quad）的非正式联盟，该机制在应对2004年造成约23万人死亡的印度洋海啸时问世。拜登和该联盟的其他领导人本周聚首东京，举行在不到一年时间里的第二次面对面会议。拜登就任以来，四国领导人还举行过两次视频会议。

本月上旬，拜敦曾召集东南亚国家联盟10个成员国中的9国代表在华盛顿举行峰会。在是次峰会上，拜敦宣布，美国将对东盟国家的清洁能源和基础设施计划投资约1.5亿美元。

（美联社）

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