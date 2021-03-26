拜登：全体美国公民本月就都能接种疫苗

（德国之声中文网） 美国总统拜登在白宫宣布，自4月19日起，本国所有成年人都可接种疫苗，不受年龄、职业和是否为高危人群的限制。同时，拜登再次提醒民众在抗疫战中不懈怠。迄今，拜登总统将5月1日定为结束高危人群优先接种疫苗的目标期。但事实上，全美疫苗接种工作进展迅速。拜登赞扬了50个州的州长们为之所做的 "艰苦努力"。

疫苗接种战 快速进展

拜登说，"我们的疫苗接种战役正高速进行"。他强调，美国成为第一个施打了1.5亿剂疫苗的国家，6200多万人已完成接种，"我们接种疫苗的人数超过了世上任何其它国家"。

目前，美国每天平均有300多万人接种疫苗，而上周六更达到了400万。自去12月启动疫苗接种战役以来，已有超过1.08亿人至少接种了一次，其中6300多万人完成接种。这意味着，42%成年人和76%的65岁以上的人已施打至少一剂疫苗。

美国许多疫苗接种中心提供24小时昼夜接种服务

呼吁继续谨慎

疫苗接种的快速进展让美国人看到了尽快恢复常态的希望。与此同时，政府和专家们对数周以来染疫人数重新增加感到忧虑，担心变种病毒肆虐、公众警惕性下降。

拜登总统警告说，有 "我们已抵达了终线"，但事实并非如此。他强调，"我们仍在与病太多的人认为毒做生死搏斗"，大家都须继续洗手、戴防护口罩，与他人保持距离。在访问弗吉尼亚州的一个疫苗接种站时，拜登呼吁人们 "尽快 "接种。

迄今为止，美国有55.6万多人死于新冠、3080多万人的染疫，是目前全球各国中的最高数字。

各州纷纷取消新冠限制

然而，许多州已取消新冠防疫限制。昨天（4月6日），加州州长纽森（Gavin Newsom）宣布，从6月15日起，该州也可能取消新冠限制i，前提是，疫苗接种工作继续推进、染疫数量不上升。来自拜登所在的民主党的这位政治家说，"我们现在可以开始计划大流行瘟疫后的生活了。隧道尽头的光亮从未如此明亮。" 2020年3月，加利福尼亚州成为全美第一个实施全面停摆的州。

前加州州长施瓦辛格1月份接种了新冠疫苗

此间，白宫拒绝了实施国家新冠疫苗接种卡的建议。总统发言人普萨基（Jen Psaki）明确表示，政府不支持规定公民必须携带疫苗接种证书的 "制度"。她强调，"不会有联邦疫苗数据库，也不会有联邦政府关于每个人都须持有统一的疫苗接种证书的指令。"

向贫穷国家提供疫苗

谈及全球疫苗供应，拜登说，他希望在夏季结束前便能宣布，美国已拥有足够疫苗，可拿来帮助解决其它较贫困国家之需。拜登说，在全球各地都能获得疫苗、病毒在所有国家都被战胜之前，"我们都不会彻底安全"。美国政府把为本国民众接种疫苗作为优先使命。由此，拜登已受到某些批评，被指责为延续其前任特朗普的 "美国优先 "教条，因而，尤其使穷国更难得到疫苗。

凝炼／乐然（德新社，路透社）

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