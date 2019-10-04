拜登儿子确与中国有瓜葛 但未证实特朗普指控

（德国之声中文网）特朗普周四呼吁中国调查民主党总统候选人拜登及其儿子，指控后者利用父亲影响力，为其任职的私募股权基金从中国银行获得15亿美元的投资，并从中赚了上百万美元。特朗普的这种指责是否有根据？

香港《南华早报》周六（10月6日）报道，根据中国国家企业信用信息公示系统数据库档案，亨特·拜登(Hunter Biden)是股权投资基金管理公司渤海华美（BHR Partners）的董事。该公司成立于2013年12月，注册资金为人民币3000万元，约合400万美元。

档案显示，这家私募股权公司于今年9月18日改组了董事会，但亨特在公司的职位保持不变。而渤海华美的网站上却已经看不到亨特的照片。

据《纽约时报》早前报道，2017年10月，亨特斥资约42万美元买下了渤海华美10％的股份。

《南华早报》报道称，该基金的合伙人还有前国务卿克里（John Kerry）的前顾问阿彻（Devon Archer）。阿彻与亨特·拜登在乌克兰和美国均有投资合作。

2013年，时任美国副总统的拜登对中国进行国事访问，会见中国高层。拜登的子女，包括亨特等随行。在这次访问中，亨特与中国银行家李祥生会面。《南华早报》报道也提到，渤海华美首席执行官李祥生2014年接受《21世纪经济报道》采访时曾透露，亨特通过美国商人阿彻的介绍，加入了该公司。

拜登之子：喝个咖啡何错之有？

据《南华早报》报道，李祥生此前曾向《21世纪经济报道》披露说，他选择阿彻做生意伙伴，因为后者和包括拜登儿子在内的美国政界有着深厚关系。

这些细节与《纽约客》今年7月对亨特的报道吻合。根据这个报道，亨特、阿彻和李祥生早在2012年就讨论了在中国合伙筹集资金以及其他商机。2013年，阿彻和李祥生正式成立了渤海华美，而亨特则以不领薪酬的董事身份加入新公司。

亨特本人则对《纽约客》强调，2013年随父到访中国期间与李祥生的会面纯属社交性质。"难道我飞过半个地球去北京，却不和李祥生他们喝个咖啡？"他的律师也强调，亨特正式入股渤海华美，要等到2017年。

"15亿美元"之指控缺乏明确证据

特朗普近日在推特上发了一张阿彻与拜登父子一起打高尔夫球的照片，称阿彻为"乌克兰天然气主管"，显然是为了强调他与拜登家在乌克兰的生意合作。

特朗普还指责中国政府为了换取有利的贸易待遇，曾向拜登一家支付了"数十亿美元"的"酬金"。特朗普说， "拜登的儿子可以带着15亿美元的基金离开中国，但是世界上最大基金却无法从中国撤资。此人去中国举行一次简短会议，搭乘的飞机竟然是'空军二号'，我认为这是一件可怕的事情。"

不过，特朗普这个"15亿美元"之指控，目前并没有明确的证据。路透社提供了该数字的一个可能来源：2018年，美国右翼保守派记者施怀泽(Peter Schweizer)曾经在《秘密帝国：美国政治阶层是如何隐藏腐败并使家人和朋友中饱私囊的》一书中援引了《华尔街时报》2014年的报道，该报道引述中国银行一发言人称，渤海华美有意融资15亿美元用于投资中国境外的市场。根据渤海华美网站的介绍，该公司受到一些中国大型金融机构的支持，其中包括中国银行。

张平、文山/王凡/(路透社、南华早报等)