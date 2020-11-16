拜登倚重国际组织 团结盟友制衡中国

(德国之声中文网) 美国总统当选人拜登周一 (11月16日)表示，美国必须与世界其他民主国家联手，在全球贸易政策中统一战线，以制衡中国。

他在记者会上谈到自己的经济计划时说：「我们用手指戳盟友的眼睛，却拥抱独裁者是毫无道理的。」

拜登表示不会让中国主导世界贸易规则，他说：「我们需要与其他民主国家结盟......这样我们就可以制定规则，而不是让中国和其他国家决定结果。」

拜登16日也提到，他不会推行「惩罚性 」的贸易政策，而是希望让美国工人更具竞争力，并确保劳工和环保领袖 「在我们达成任何贸易协议时，都在谈判桌上」。

他还重申，就任后会立即重新加入世界卫生组织和巴黎气候协议这两个特朗普退出的多边组织。

当被问及美国是否应该加入新成立的自由贸易集团 「区域全面经济伙伴关系」(RCEP)时，拜登表示，他已经和许多世界领导人谈过国际贸易问题，但受美国法律限制，不能和记者公开谈论细节。他表示将在1月21日，总统就任后一天，公布贸易政策议程细节。

15日，15个亚太国家签署了全球最大的贸易协定--区域全面经济伙伴关系（RCEP）。RCEP成员包括东盟10个经济体以及中国、日本、韩国、新西兰和澳大利亚。

即将离任的美国总统特朗普不管是对盟友或其他竞争国家都采取激进的贸易政策。除了中国之外，他还对来自加拿大、墨西哥和欧盟的钢、铝和其他商品征收关税。

法新社报导，就特朗普的言论来看，总体上他对俄罗斯和朝鲜比较友好。以朝鲜为例，虽然多国拒绝与其打交道，但特朗普与金正恩却两次正式会晤。

邹宗翰/杨威廉 (法新社)

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