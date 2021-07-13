拜登会见默克尔 德美誓言重建跨大西洋关系

(德国之声中文网) 美国总统拜登和即将离任的德国总理默克尔15日在白宫会面，双方发誓要共同努力，抵御俄罗斯的侵略并抵制中国的反民主行动。拜登说，他对正在修建的「​北溪2号」天然气管线表达关切，但他和默克尔一致认为，俄罗斯不应利用能源作为武器。

两位领袖在联合新闻发布会上说：「我们将继续站在一起，保卫我们在北约东侧的盟友免受俄罗斯的侵略。」拜登表示，当两国看到中国或任何其他国家正在努力破坏一个自由和开放的社会时，它们将站出来维护民主原则和普遍权利。

虽然德国与中国有着紧密的贸易关系，但柏林也一直批评中国的人权记录。默克尔非常希望避免出现德国或欧盟可能被迫在中国和美国之间选边站的情况。默克尔一直坚持认为，有必要在气候变化和新冠疫情等问题上与中国合作，即使是在美国前总统特朗普指责北京是造成全球新冠疫情元凶之时。

默克尔15日在记者会中强调，她希望德国和欧盟跟华盛顿能协调对华政策，包括在劳工权利丶贸易和网络安全等问题上。她说：「我认为，我们与中国打交道的基础应该建立在美国和德国的共同价值观之上。」

美国和德国是北约的重要盟友，但在美国前总统特朗普的领导下，两国关系受到影响。拜登和默克尔相互认识且并合作多年。两人都发誓要在未来加强两国的关系。

德美之间的歧见

华盛顿担心「​北溪2号」天然气管线将伤害乌克兰并增加欧洲对俄罗斯天然气的依赖。美国希望德国设法确保俄罗斯不能利用该管道伤害乌克兰或东欧的其他盟友。这个耗资110亿美元的项目预计在9月完成，预计管线将绕过美国的盟友乌克兰，有可能使其失去宝贵的过境费。

美联社报导，美国长期以来一直认为，「​北溪2号」天然气管线将增加欧洲对俄罗斯天然气的依赖，并允许俄罗斯对脆弱的东欧和中欧国家，特别是乌克兰施加政治压力，从而威胁到欧洲的能源安全。但拜登最近放弃了对参与该项目的德国进行实体制裁，此举激怒了美国国会的许多人。

默克尔则试图淡化这些分歧，强调该管线是补足乌克兰的管线，而不是为了取代乌克兰的天然气管线。她补充说，如果俄罗斯不尊重乌克兰作为过境国该享有的权利的话，德国随时准备对莫斯科作出反应。默克尔说：「我们的想法是，乌克兰仍然是天然气的过境国，乌克兰就像世界上任何其他国家一样，拥有领土主权。」

默克尔在对谈中也对美国向欧洲实施的新冠旅行限制表示关切。拜登说，他已经与新冠疫情工作组的负责人讨论这个问题，预计能在未来七天内 就何时可能放宽限制提供一个更明确的答案。

另一方面，双方也针对加快全球新冠疫苗生产的临时专利豁免交换意见。人道主义组织无国界医生敦促拜登向默克尔施加压力，让德国政府放弃反对暂停疫苗专利的提案。默克尔是一位训练有素的科学家，她认为取消专利不会有效，反而可能损害未来的相关研究和开发。

一群民主党国会议员呼吁德国放弃封锁与新冠相关的知识产权豁免的 "封锁"。他们认为，这种豁免将有助于在全球扩大有效疫苗的生产规模。拜登政府对世界贸易组织正在讨论知识产权的豁免权表示支持，但白宫官员预计默克尔访问期间，双方不会解决相关分歧。

加强跨大西洋关系

尽管如此，拜登和默克尔仍在一连串的广泛问题上表达一致的意见。两人都希望加强跨大西洋关系，这个关系在特朗普任内对美国盟友频繁的批评下受到影响。拜登周四表示：「美国和德国之间的合作是强有力的，我们希望继续这种合作，我相信我们会这样做。」

拜登指出，默克尔曾多次造访白宫，并称她是「一位伟大的朋友，一位私人朋友，也是美国的朋友」。默克尔也表示，自己珍视与拜登的友谊。

两位领导人没有太多的时间来共同加强世界最大和第四大经济体之间的联系。自2005年起担任总理的默克尔计划在9月的全国大选后退位，这意味着她在执政的最后几个月可能会被视为影响力有限。

路透社报导目前民调显示，默克尔所属的基民盟准备在选举后带头组建政府，但目前仍不清楚哪些政党将被纳入联盟。除了基民盟外，绿党和中间偏左的社会民主党也在争夺组建下一任德国政府的领导权。虽然这三个政党在许多政策中存在分歧，但它们都致力于建立强有力的跨大西洋关系。

曾在美国前总统奥巴马任内担任美国驻德国大使的艾默生 (John Emerson) 说，有鉴于德国作为欧洲最大的经济体和北约盟友，以及其作为与俄罗斯丶中东和北非打交道桥梁的重要性，这种关系对华盛顿来说仍然是「不可或缺的」。

星期四晚上，默克尔和她的丈夫出席由拜登夫妇在白宫举办的晚宴。白宫表示，出席者还将包括美国议员丶前国务卿鲍威尔 (Colin Powell) 丶希拉里-克林顿 (Hillary Clinton) 以及美国众议院和参议院的共和党领导人。

艾默生认为，默克尔的出访表明美国正在努力与一个在特朗普时期经常受到攻击的盟友进行和解。他告诉路透社：「邀请她来具有重要的象征意义，但这也是一个让两国关系回到正确轨道的机会，这件事显然正在发生。」

(路透社、美联社)

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