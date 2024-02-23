拜登会见纳瓦尔尼遗孀 美宣布对俄新制裁

（德国之声）拜登周四（2月22日）在旧金山一家酒店会见了纳瓦尔尼的妻子尤利娅和女儿达莎·纳瓦尔纳亚。白宫表示，总统意在表达他对纳瓦尔尼争取一个自由民主的俄罗斯以及对抗腐败的斗争和勇气的敬佩，并向他的家人表达深切慰问。

这次闭门会见的过程，没有媒体在场。拜登的会后对媒体表示："见到阿列克塞·纳瓦尔尼的妻子和女儿是我的荣幸。他是一个有着难以置信的勇气的人，看到他的妻子和女儿以他为榜样，让人深受震动。"

拜登曾表示，他认为俄罗斯总统普京应为纳瓦尔尼之死承担责任。

白宫在X平台上发布了会见的两张照片，在其中一张上，拜登与尤利娅·纳瓦尔纳亚拥抱在一起。达莎·纳瓦尔纳亚目前在斯坦福大学读书。

延申阅读：俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者

纳瓦尔尼遗孀：请你们和我站在一起

美国政府周四公布了对俄罗斯新的"重要"制裁，针对超过500个参与俄罗斯战争机器的个人和实体。本周六是俄罗斯发动入侵乌克兰战争两周年的日子。 本周欧盟也已宣布了对俄罗斯的新一轮制裁措施。

纳瓦尔尼的母亲柳德米拉周四称，在等待多日之后，终于获准见到了儿子的遗体。纳瓦尔尼的死讯传出后，他的母亲就赶往位于北极圈内的监狱，但狱方连续数日不让她眼见儿子的遗体。

在纳瓦尔尼的团队发布的一则视频中，柳德米拉称他在距离监狱最近的一个小镇的停尸房见到了儿子的遗体。她指责当局对她进行敲诈，以强迫她同意将儿子的遗体"秘密"下葬，但遭到了她的拒绝。

美国国家安全委员会发言人科比周四对媒体表示，俄罗斯当局应该向柳德米拉·纳瓦尔纳亚交还儿子的遗体。普京迄今对他主要的政治对手纳瓦尔尼之死保持沉默。纳瓦尔尼的发言人亚米什（Kira Yarmysh）表示，当局向柳德米拉出示的死亡医学报告称，死因是自然死亡。

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。 任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。