拜登会晤岸田文雄：“美日关系从未如此密切”

（德国之声中文网）美国总统拜登和日本首相岸田文雄周五（1月13日）在白宫举行会晤，针对一系列议题展开讨论。在中国和朝鲜军事动作频繁之际，日本寻求与美国建立安全联盟。

华盛顿是岸田访问七国集团（G7）的最后一站。随着来自中国、朝鲜和俄罗斯的地区安全威胁日益严峻，岸田寻求深化日美的长期联盟关系。

拜登周五早晨在白宫欢迎岸田文雄任内首次到访。拜登赞扬了日本历史性增加国防开支，并承诺在经济和安全事务上进行密切合作。拜登称两人"在一个非凡的时刻会面"。

拜登表示，美国"充分、彻底、全面地"致力于两国同盟关系，更重要的是致力于日本防务。他同时也感谢岸田对技术和经济问题密切合作的有力领导。

拜登说："在日本历史性地增加国防开支和新的国家安全战略的基础上，我们正在使军事联盟现代化。"

岸田文雄则对美国在区域安全方面的努力表示感谢："日本和美国正面临近代史上最具挑战和最复杂的安全环境。" 他表示，东京上月发布新国防战略，"以确保区域的和平与繁荣"。

岸田文雄说，日美都拥有民主和法治的基本价值观，"我们所扮演的角色越发重要"。

日本今年是七国集团轮值主席国。岸田文雄表示，他期待在G7峰会就"自由和开放的印太平洋"及气候变化等问题进行坦诚的意见交流。

中国是“核心挑战”

拜登与岸田文雄在会晤后发表联合声明称："我们今天的合作是前所未有的，根植于我们对一个自由开放的印太地区和一个和平繁荣世界的共同愿景，并以包括法治在内的共同价值观为指导。"

拜登重申，根据《美日安保条约》第五条，美国将坚定不移地致力于保卫日本，这也适用于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）。

声明指出，印太地区面临越来愈多挑战，从中国不符合国际秩序的行为，到朝鲜的挑衅。声明也提到俄罗斯继续对乌克兰发动的不公正和残酷的侵略战争。"我们强烈反对在世界任何地方，以武力或胁迫方式片面改变现状的任何企图。"

美日重申根据联合国安理会决议，实现朝鲜半岛无核化的承诺。针对台湾问题，拜登和岸田文雄强调："我们在台湾问题上的基本立场没有改变，重申维护台海和平稳定是国际社会安全与繁荣不可或缺的重要因素"。

岸田文雄随后在华盛顿约翰斯·霍普金斯大学高级国际研究学院演讲时表示，中国是日美两国的"核心挑战"，并认为日美和欧洲必须在处理中国问题上采取一致行动。

他也强调抵制俄罗斯入侵乌克兰的重要性。岸田文雄表示，如果片面改变现状的行为未受到挑战，同样的事情也将在其他地方发生，包括在亚洲。路透社指出，这显然是指中国不排除武力统一台湾的企图。

剧烈的军事变革

日本上月宣布了二战以来最大的防务建设计划，与70年来的和平主义大相径庭，主要原因是日本对于中国在该地区行动的担忧加剧。

根据拜登与岸田文雄会后发布的联合声明："拜登赞扬日本从根本上加强其防御能力和加强外交努力方面的大胆领导。"

本周三，日本和美国的外交部长与国防部长"2+2"会谈已为岸田与拜登的会晤做铺垫。日本外务大臣林芳正与防卫大臣浜田靖一，同美国国务卿布林肯及防长奥斯丁，重申将强化日美安全联盟。双方的声明指出，中国尤其对国际秩序构成了前所未有的威胁。

日美在2+2会谈中同意调整美军在日本冲绳岛的驻军，以更好地应对中国入侵台湾或在南海和东海的敌对行动。

日本的军事改革计划将使国防开支增加一倍，提高到国内生产总值的2%，并采购可打击1000公里外船只或陆基目标的导弹。

延伸阅读：美日扩大安全联盟 应对中国威胁

（路透社、美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。