拜登：以色列再次占领加沙将是大错误

（德国之声中文网）美国总统拜登在接受CBS电视台"60分钟"节目采访时，被问及，美军士兵是否会在中东这场新的战争中参战。拜登表示，他不认为这是必要的。他说，以色列是战斗力量最精良的国家之一。"但我保证我们会提供他们所需的一切。"

"哈马斯是一帮懦夫"

记者问及，以色列约1200名平民在最初的袭击中遇难，而在现在的反击战中，哈马斯武装及巴勒斯坦平民都被打死，"现在是否到了停火的时候？"

拜登表示，两者之间有一个根本区别。他说，以色列是在反击做出野蛮暴行的一伙人。"哈马斯是一帮懦夫。他们藏在平民身后。他们把总部设在有平民的楼房里。"拜登同时强调，他相信以色列人会尽其所能避免无辜平民死亡。

记者也问及拜登是否赞成设立人道主义走廊，让加沙两百万人中部分人可以离开该地区，以及将救援物资送入加沙地带，拜登予以肯定。记者于是问道，拜登是否赞同以色列对加沙地带全面封锁。拜登表示，他相信以色列会按照战争规则以及民主国家的标准行动。

记者问及拜登是否支持以色列现在占领加沙地带。拜登表示，他认为这将是一个大错误。他说，他认为哈马斯及其极端元素并不代表所有巴勒斯坦人民。"我认为，如果以色列再次占领加沙地带，将会是个错误。"他同时表示，进入加沙地带找出真主党和哈马斯极端分子则是必要的。

"需要有一条通往巴勒斯坦国的道路"

记者问道，拜登是否认为必须彻底清除哈马斯。拜登予以肯定，"但必须有一个巴勒斯坦政府，需要有一条通往巴勒斯坦国的道路"。

记者问道，你认为以色列会在这次的事件之后继续寻求这一目标吗？拜登回答说，不是现在，但他相信以色列理解巴勒斯坦民众中有显著的部分并不赞同哈马斯和真主党的看法。

记者还问及，伊朗是否是加沙战争的幕后参与者。拜登表示，目前没有证据证明伊朗协助策划了此次袭击事件。

以色列驻美国和联合国大使则表示，该国并不想要占领或再占领加沙。"我们不想管辖超过200万巴勒斯坦人的生活。""但以色列将会采取必要行动抹去（哈马斯的）能力。"

人质怎样了？他们的家属要求政府救回亲人

拜登与美国人质家属通话 以色列称被劫持人质为199人

拜登在CBS周日播出的采访中还重申让美国人质安全返回是其首要任务之一。他此前与14个美国人质的家庭通了话。

据德国电视一台报道，周一，以色列方面宣布，被来自巴勒斯坦的恐怖分子劫持至加沙地带的人质人数为199人，此前的估计是155人。

巴官方通讯社更改措辞

另据路透社报道，巴勒斯坦民族权力机构官方通讯社周日发表了主席阿巴斯对哈马斯带有批评性的言辞，但之后删除了提及哈马斯的部分，没有做出解释。

巴官方通讯社瓦法社（WAFA）此前报道了阿巴斯与委内瑞拉总统马杜洛的通话。最初的报道中，有关阿巴斯的通话内容写道，"总统同时强调哈马斯的政策和行动不代表巴勒斯坦人民，（巴解组织）的政策、方案和决定代表巴勒斯坦人民，是其唯一合法代表。"

路透社报道称，数小时后，这段话改成了"总统也强调，巴解组织的政策、方案和决定代表巴勒斯坦人民，是其唯一合法代表，而不是其它任何组织的政策。"

目前尚不清楚为什么去掉了对哈马斯的直接提及。据瓦法社报道，在与马杜罗德通话中，阿巴斯也重申反对双方杀害平民，并呼吁释放平民、囚犯和被扣押者。

（CBS，路透社、美联社、CNN）

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