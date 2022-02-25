拜登代表团见蔡英文 蓬佩奥接力访台

（德国之声中文网）拜登政府派遣一个由前高级国防官员和安全官员组成的代表团前往台湾。该代表团于週二（3月2日）上午会见台湾总统蔡英文，双方提到俄乌局势、台美关係等话题。同时，美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也将于週二（3月2日）晚间抵达台湾，展开为期4天的台湾访问行程。

出发来台前，蓬佩奥在推特发文称，「很期待很快跟你们见面，热爱自由的台湾人民！」

台湾总统府发言人张惇涵表示，总统蔡英文预计于3日上午在总统府接见蓬佩奥，并颁赠「特种大绶景星勳章」，表彰他对台美关係的卓著贡献。

根据台湾外交部早前公告，蓬佩奥此行是应台湾智库「远景基金会」的演讲活动邀请来台。3月2日至5日访台期间，蓬佩奥将偕同其夫人苏珊（Susan Pompeo）会见台湾总统蔡英文、副总统赖清德，并拜会立法院长游锡堃及外交部长吴钊燮。

蓬佩奥是美国共和党籍的重量级政治人物，曾于美国前总统川普（Donald Trump）任期内担任国务卿（2018年－2021年），期间多次提及台湾相关政策论述，同时也被视为党内对华鹰派人物。2024年美国总统大选，蓬佩奥被认为是有意竞逐共和党总统提名的焦点人物。

拜登代表团抵台

在蓬佩奥抵达台湾之前，拜登代表团于週二（3月2日）上午，在台湾总统府会见蔡英文。双方谈及了俄乌危机、台美关係等重要话题。

蔡英文表示，拜登派代表团来台不只是对台美伙伴的重视，更显示台美关係「坚若磐石」。

早前，美国拜登政府的一位高级官员告诉路透社，总统拜登于周一派遣一个由前高级国防官员和安全官员组成的代表团前往台湾。他说，此举是为了对台湾表示支持。

此次访问由曾任美国参谋长联席会议主席的迈克·马伦（Mike Mullen）率领，这次访问正值俄罗斯入侵乌克兰、台湾加强戒备之际。

路透社报道称，这位不愿透露姓名的美国官员表示，陪同曾在小布什和奥巴马时期担任美国最高军事长官的退役海军上将马伦的，还有小布什时期的前国家安全副顾问奥沙利文（Meghan O'Sullivan）和奥巴马时期的前国防部副部长佛洛諾伊（Michele Flournoy）。

这名官员告诉路透社，两名前美国国家安全委员会亚洲事务的高管葛林（Mike Green）和麦艾文（Evan Medeiros）也将参与出访，目的是“展示我们对台湾持续有力的支持”。

该代表团于周二（3月1日）下午抵达台湾，并停留到周三晚上。在此期间，他们计划会见台湾总统蔡英文、国防部长邱国正等高级官员。这位美国官员表示，这个五人代表团“发出了一个重要信号，即美国两党对台湾及其民主的承诺”。但是他没有透露这次的访问时机是否与俄罗斯入侵乌克兰有关。

观看视频 03:16 俄罗斯入侵乌克兰：台湾民众怎么看？

台行政院驳斥「今日烏克蘭、明日台灣」的说法

台湾政府周一（2月28日）表示，把台湾的情况与乌克兰的情况联系起来是不合适的，因为两者完全不同，指责有人藉機操作所謂的「今日烏克蘭，明日台灣」。

台湾行政院發言人羅秉成说，台湾與烏克蘭情勢完全不同，包括台灣具國際地緣政治「重要性」、地理環境有200公里海峽區隔「特殊性」，及高科技產業居國際供應鏈「關鍵性」等三大顯著差異。兩者不能相提並論。

针对“战略模糊”的讨论再起

台湾外交部周一证实拜登指派跨党派资深代表团3月1日至2日搭乘专机访台，对访问团表达诚挚欢迎。

此次的马伦代表团是自2021年4月以来首次有前官员在拜登授意下公开访问台湾。2021年4月，美国前参议员陶德（Christopher Dodd）、前副国务卿阿米塔吉（Richard Armitage）和史坦柏格（James Steinberg）曾访问台湾，与蔡英文会面。

上周六，一艘美国军舰驶过敏感的台湾海峡。美国军方称之为“例行穿越国际水域”，北京方面则说这是“挑衅行为”。针对这次美方代表团访台，中国外交部新闻发言人汪文斌周二称，任何支持台湾的企图都注定失败，并敦促美方谨慎处理台湾问题，停止进一步损害中美关系。

俄罗斯对乌克兰的入侵让针对美国长期以来有争议的“战略模糊”政策讨论再起。根据这一政策，华盛顿拒绝明确表示在中国进攻时是否会在军事上保卫台湾。有美国议员呼吁进一步明确美国保卫台湾的“义务”，但现行“战略模糊”政策的支持者说，这可能会加剧冲突的风险。

中国驻华盛顿大使在今年1月警告，如果华盛顿鼓励台湾独立，美国和中国可能陷入军事冲突。

（路透社等）

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