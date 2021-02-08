拜登习近平首度通电话 谈香港丶新疆丶贸易

（德国之声中文网）美国总统拜登（Joe Biden）在当地时间周三（2月10日）晚间，首度与中国国家主席习近平通电话。

白宫表示，拜登向中国民众致以农历新年祝福，并关注中国的不公平经济措施丶镇压香港丶在新疆侵犯人权丶加强对台湾施压等，雙方又就新冠疫情、氣候變化及防止武器擴散等議題交換意見。

拜登同日稍早巡视五角大楼时表示，已指示新任国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）成立特别工作小组，重新审核对中国的战略，包括情报丶科技及军事参与等范畴。

路透社引述不愿具名的美国官员称，该工作小组由15人组成，预期4个月内向当局提交建议。

在国防部的传媒追问拜登，会否追究中国在新冠疫情上的责任，拜登没有正面回应，表示需要知道所有资料。

拜登自1月20日上任後，已同包括俄罗斯普京在内的多国元首通电话，但一直未致电中国领导人。他上周接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，否认有特别理由不与习近平通话，称「只是还没有机会」，又形容习近平非常聪明丶强势，「但他骨子里没有民主」。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国大陆禁止从台湾进口肉类 中国大陆国台办发言人朱凤莲1月27日称，陆方严禁台湾生产或转运的肉类产品输入。台湾自1月起开放含莱克多巴胺的美猪和30月龄以上的美牛进口。朱凤莲称，大陆严禁进口含莱克多巴胺的肉类产品。此外，台湾还有高致病性禽流感等疫情，此举为防范疫情传入风险。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国疫苗无法来台 台湾陆委会1月27日称，中国疫苗无论以捐赠、商业模式或其他方式提供，都受到相关法规限制，无法进口来台。大陆国台办发言人称，台湾不使用中国疫苗主要因政治障碍。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 台积电断供华为 2020年5月15日，美国商务部规定从9月15日起，所有非美国的芯片制造商，如果没有获得美国政府颁发的许可证，不能再向华为提供使用了美国技术和设备的产品。此举导致半导体和芯片制造行业领头羊台积电从9月15日起，不再向华为及旗下公司供应芯片。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 中国大陆抵制台湾金马奖 2018年第55届金马奖颁奖典礼上，一位台湾导演发表了带有台湾独立倾向的言论。担任评审团主席的巩俐因此拒绝上台颁奖，大陆获奖影人也集体缺席典礼晚宴。次年8月，大陆国家电影局正式宣布暂停中国大陆电影和人员参加第56届金马奖。2020年的第57届金马奖角逐也鲜有大陆电影的身影。

中美台政治漩涡中“躺枪”的它们 85°C卷入统独争议 台湾总统蔡英文2018年8月过境洛杉矶期间，在台湾品牌连锁咖啡店85°C分店购买咖啡，并在吉祥物抱枕上签名。85°C在中国大陆继而受到大量网友攻击，其在中国多个订餐App的订购页面也被移除。该公司不得不出面表示“坚定支持九二共识的立场从未改变”。



李澄欣/张慈（综合报导）