拜登：习近平声称专制体制将主宰世界

（德国之声中文网）上周五（5月27日）美国白宫网站刊登了总统拜登在美国海军学院（USNA）毕业典礼上发表的主题演讲全文。

在这篇演讲中，拜登说，“我们正在经历一场专制国家和民主国家之间展开的全球斗争”。然后他提到，他与习近平会面的次数比任何其他世界领导人都多。

拜登说：“在（美国总统）选举之夜，他（习近平）打电话向我祝贺时，他对我说了他之前多次讲过的话。他说：‘民主制度无法在21世纪维持下去。专制体制将主宰世界。为什么呢？（因为）事务变化发展如此之快。民主需要凝聚共识且耗费时间，而你没有时间。’”

拜登说：“他（习近平）错了。”

拜登对海军学院2022届毕业生说，他们将是“我们民主的代表和捍卫者”，因为自由社会正受到俄罗斯入侵乌克兰和中国海上扩张的威胁。他重申，他相信民主国家会战胜中国和俄罗斯这类的专制国家。

不过2020年11月7日美国总统大选票数清点结束，拜登胜出的消息公布后，并没有习近平致电拜登胜选的消息报道出来。投票结束两个多星期后，11月25日，中国国家新闻通讯社新华社报道称，中国国家主席习近平致电拜登，祝贺他当选美国总统。报道称，习近平在贺电中指出，推动中美关系健康稳定发展，不仅符合两国人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。希望双方秉持不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的精神，聚焦合作，管控分歧，推动中美关系健康稳定向前发展，同各国和国际社会携手推进世界和平与发展的崇高事业。

当时国际媒体还分析说，习近平在美国大选结束两周后才向拜登发出贺电，“意味着中国最高层已经正式承认了美国大选的结果”。

中国外交部对外通报的拜登就任美国总统以来，中美领导人之间展开的首次通话是在2021年2月11日中国农历除夕上午。外交部新闻稿称，中国国家主席习近平同美国总统拜登通电话。两国元首就中国牛年春节相互拜年，并就双边关系和重大国际及地区问题深入交换意见。

美国之音去年4月底在拜登上任满100天前夕报道称，“在拜登总统看来，民主与专制的问题是中美关系的核心”。拜登说，他与中国国家主席习近平就这个问题进行了详细的辩论和讨论。拜登说，中国领导人习近平在打赌民主赶不上专制。

上周四（5月26日），美国国务卿布林肯就对华政策发表演讲。《纽约时报》指出，这篇演讲是拜登总统对华政策的首次公开概述，并且基于去年秋天基本完成的一个篇幅较长的机密战略。美国官员表示，数十年来为迫使中共遵守美国主导的规则、协议和制度而进行的直接经济和外交接触基本失败，布林肯断言，“现在的目标应该是与其他国家结成联盟，限制共产党的全球影响力并遏制其挑衅行为”。

布林肯在演讲中说：“中国是唯一一个既有重塑国际秩序的意图，也有越来越多的经济、外交、军事和技术实力来做到这一点的国家。北京的愿景将使我们远离过去75年来维持全球如此多进步的普世价值观。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登与习近平之间的视频会晤 华盛顿时间11月15日晚间，北京时间11月16日上午，美国总统拜登和中国国家主席习近平举行视频会晤。《华尔街日报》评论说，此次视频会晤“为这两个大国间的紧张关系降温，两位元首试图管理双方存在分歧的问题，并寻求找到沟通方式来避免冲突”。美国总统拜登上任后，美中两国领导人曾于今年2月和9月分别通过一次电话。此次的线上视频会晤实属首次。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 习近平称呼拜登“老朋友” 习近平在开场白中对拜登说：“今天是我们第一次以视频的方式会晤，当然这个不如直接面对面，但也很不错，看到老朋友感到很高兴。”路透社指出，在中国，“老朋友”这个词意味着亲近，可显示彼此熟悉和信任的程度。2011年，时任中国国家副主席的习近平曾邀请时任美国副总统的拜登访华。当时除了在北京举行欢迎仪式，习近平还陪同拜登前往四川成都进行访问。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “老朋友”并不一定意味着是真朋友 今年6月有媒体问拜登，他是否可能以“老朋友打给老朋友”的方式给习近平打电话，为WHO的新冠溯源调查人员寻求访问渠道。当时拜登回答说：“让我们把话说清楚。我们彼此都很了解。我们不是老朋友。这纯粹是工作关系。”路透社报道称，在习拜视频会议之前，白宫发言人普萨基又被问及那段话。她说：“嗯...我可以确认...他仍然不认为他是‘老朋友’，所以这一点仍然是一致的。”中国人民大学国际关系学教授时殷弘说：“我们中国人称某人为老朋友时，意思是我们已经认识很久了。但‘老朋友’并不一定意味着他还是真朋友。”

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ “一个中国”政策和不支持“台独” 习近平在视频会晤中强调，台海局势面临新一轮紧张，原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。他说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。拜登则强调美国在台湾关系法、美中三个联合公报和六项保证的指导下，继续致力于“一个中国”政策，称美国强烈反对单方面改变现状、损害台湾海峡和平与稳定的行动。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登是否说出“不支持台独”的话 中国外交部在会晤后公布的新闻稿中称，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。据美国之音报道，白宫资深官员在记者会上被要求证实拜登是否说出了“不支持台独”的话。这位官员没有直接作出回答，但表示白宫官员们已多次表示美国不支持台湾独立。不久前，拜登称若中国对台发动攻击，美国承诺会保卫台湾，暗示美国之前奉行的对台湾地位的“战略性模糊”政策发生了变化。不过之后白宫官员收回了这种说法，称美国的对台政策没有变化。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 拜登对中国人权问题表达关切 会晤结束后白宫发出的新闻简报中称，拜登对中国在新疆、西藏和香港的做法以及更广泛的人权问题表达了关切。新华社报道称，习近平在视频会晤中说：“我们愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但我们不赞成借人权问题干涉别国内政。”他还说，文明是丰富多彩的，民主也是丰富多彩的。民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 经贸问题 在谈及中美经贸关系时，习近平说，在商言商，不要把中美经贸问题政治化。双方要做大合作“蛋糕”。他还提出，“美方应该停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业”，“美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策”。拜登则敦促中方履行美中第一阶段贸易协议，并希望看到两国贸易官员之间的会谈能取得进展。

拜习会：拜登和习近平谈了什么？ 建立一些常识性的“护栏” 拜登在会晤开场致词时强调，美中关系需要一些常识性的“护栏”，防止“竞争”转为“冲突”。他说，美中双边关系“在我看来不仅对我们两国，而且坦率地说，对世界其他地区都有深远的影响”。习近平说：“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”《纽约时报》分析认为，两位领导人都表示愿意以一种避免世界两大强国之间发生冲突的方式处理分歧。仅此一点就可以为今年两国关系会发生重大摩擦的可能性降温。



(综合报道)

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