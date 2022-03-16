拜登习近平周五通话 谈乌克兰局势、中美竞争

（德国之声中文网）美国总统拜登和中国国家主席习近平本周五（3月18日）将再次通话，讨论美中两国间的竞争和乌克兰战争。这将是美中两国领导人自去年11月中旬以来的首次通话。

白宫新闻发言人普萨基（Jen Psaki）周四就此发表的简短声明称，此次对话是双方"为保持畅通的沟通渠道所进行的不懈努力的一部分"。两位领导人将讨论"管理两国间仍在持续的竞争、俄罗斯对乌克兰战争以及其它双方关心的议题"。

中国外交部发言人华春莹表示，两位领导人将"就中美关系和双方共同关心的问题交换意见"。

本周一(3月14日)，白宫国家安全顾问苏利文 (Jake Sullivan)与主管外交的中国国务委员杨洁篪在罗马进行了7小时的会晤。

杨洁篪率领的中国代表团在罗马与美国国家安全顾问苏利文会谈

白宫国家安全委员会发言人霍恩 (Emily Horne)说，两位官员及其团队讨论如何管理两国竞争，以及俄罗斯对乌克兰的战争对区域和全球安全的影响。

据美联社报道，沙利文希望北京在对俄罗斯立场上展现更多的透明度，并重申任何帮助俄罗斯避免制裁的企图都将使中国政府付出代价。

路透社报道援引美方一位高级官员称苏林文和杨洁篪的这次会晤是"紧张的"，反映了"此刻的严重性"。他说，交流是"坦诚的"，但没有具体的成果。

中国官媒新华社援引杨洁篪的话说，在当前国际形势下，中美应"加强对话合作，妥善管控分歧，避免冲突对抗"。 杨洁篪表示，北京致力于促进谈判以解决乌克兰冲突。并强调，"中方坚决反对任何散布不实信息、歪曲抹黑中方立场的言行" 。

此前有报道称，入侵乌克兰的战争开始后，俄罗斯曾向中国寻求军事援助。对此中俄都予以了否认。

（美联社、法新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。