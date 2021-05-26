拜登也坚持"退群": 美国不会重返"开放天空"条约

（德国之声中文网）华盛顿一位高级官员表示，美国副国务卿谢尔曼已经通报俄罗斯方面，拜登政府不会重新返回“开放天空”条约，而且这一决定将不会受下个月美俄高峰会晤筹备进展的影响。这位高级官员同时还在华盛顿表示，美国方面也已经向北约盟友及其他伙伴通报了这一决定。

所谓的开放天空条约允许北约国家同前华沙条约成员国每年多次派遣飞机对对方领土开展非武装方式的空中侦察行动。这一条约是冷战结束后重要的互信措施，有助于提升透明度和降低冲突风险 该条约于1992年签署，2002年生效。来自柏林外交部的消息称，迄今为止已经开展超过1500架次的侦察飞行。

特朗普的“退群”行动

去年，时任总统的特朗普宣布美国将退出该协定。美国指责俄罗斯方面多次进行“违规操作”，俄罗斯方面则一律予以否认。稍后俄罗斯也宣布退出该条约。

退出条约的程序本应持续至今年夏季，莫斯科方面要求美国在其期限内撤回退出条约的决定。克林姆林宫发言人比什科夫此前曾表示，俄罗斯总统普京和美国总统拜登六月16日举行峰会时，可能会讨论关于该项条约的问题。他表示，美国方面收回成命的时间已经所剩不多。上周，俄罗斯议会也证实了俄罗斯退出条约的决定。

莫斯科表示失望

另据德国《明镜》周刊报道，俄罗斯外交部已证实收到美国确认不重新加入《开放天空条约》的通知。俄罗斯副外长里亚布科夫28日表示俄方对此感到失望，他还称，美国此举失去了为欧洲安全做贡献的机会。他说：“这个决定是预料之中的。这当然不会使我们高兴，这使我们感到失望，因为美国又一次错过了在合理基础上为加强欧洲安全作出积极贡献的机会。”

随着美国退出《开放天空条约》，俄美两个超级大国之间目前仅剩下一个较有约束力的军控协定——《第一阶段削减战略武器条约》。该条约今年二月到期前最后一刻，华盛顿和莫斯科终于就延长条约达成了共识。该条约将俄美双方各自的发射系统限制在八百套之内，实战型核弹头数量则限制在1550枚之内。

（美联社，路透社，德新社）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。