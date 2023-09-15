拜登之子購槍瞞毒癮遭起訴 美史上首次

（德國之聲中文網）美國總統拜登的兒子亨特（Hunter Biden）曾希望藉認罪協議來避免遭刑事起訴，但最終未能如願。週四（9月14日），特拉華州的聯邦法院以3項罪名起訴他，包含2項虛假陳述的指控，以及在吸毒期間非法取得槍枝。

這是美國史上第一次有現任總統的子女面臨刑事起訴。2024年美國總統大選將至，亨特面臨起訴且可能站上法庭，讓他父親的競選連任之路蒙上陰影。

根據起訴書，亨特曾於2018年10月購買槍枝，填寫表格時勾選了自己「沒有毒癮或非法用藥」的選項。然而，事實上他曾坦承自己當時有古柯鹼毒癮。起訴書稱，亨特自知他買槍時的陳述是「虛假和捏造的」。

今年6月，亨特的律師團隊曾與檢察官韋斯（David Weiss）達成認罪協議，但隨後在7月協議破裂。依照協議，亨特本將承認2項較輕的稅務犯罪，以避免因吸毒並持有槍支而入獄；檢察官原本也同意，若他完成所謂「審前分流」計劃（通常包含參與諮商、戒毒治療等），就暫時不提出跟毒癮期間購槍有關的重罪指控。

亨特的困境

亨特長期以來一直官司纏身，但這次指控正值共和黨人正對他父親展開彈劾調查之際。

共和黨要求應正式調查拜登家族的海外業務，並起訴亨特。他們主張，近10年前亨特擔任烏克蘭能源公司布利斯瑪（Burisma）董事會成員時，曾憑藉其父親當時身為副總統的地位及影響力，獲取不當利益。不過，迄今為止還沒有可信的證據表明拜登涉及非法活動。拜登的競選團隊在募款活動上提到了彈劾調查，形容這件事「非常荒謬」。

除了涉及海外生意的爭議，亨特還被控未按時繳稅。檢察官韋斯曾透露，相關指控可能會在亨特居住的華盛頓州或加州提出。

希望再次角逐大位的前美國總統川普，同樣面臨一系列政治與刑事司法調查。今年川普已4度遭到起訴，罪嫌包含卸任後不當處理機密文件、意圖推翻2020年總統大選結果等。

各界反應

共和黨籍的眾院監督委員會主席科默（James Comer）表示樂見亨特遭起訴。他說：「大量證據顯示，亨特很可能犯下多項重罪，而美國民眾希望司法部一視同仁，依法行事。」

川普透過他自創的社群媒體平台「真實社交」（Truth Social）回應稱，槍支指控「是亨特所犯下、唯一沒有牽連到狡猾喬（Crooked Joe，此為川普給美國總統拜登取的綽號）的罪行」。

民主黨人、美國總統顧問波托斯（Keisha Lance Bottoms）則在X（原稱推特）提出質疑：「有沒有人可以告訴我，有多少人因為在有物質濫用問題時買槍，就遭到聯邦起訴的？我不知道答案，但我當律師超過29年，從來沒有聽過這種事。」

（路透社、法新社、美聯社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。