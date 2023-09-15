 拜登之子購槍瞞毒癮遭起訴 美史上首次 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.09.2023

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拜登之子購槍瞞毒癮遭起訴 美史上首次

美國總統拜登之子亨特14日遭到起訴，這是美國歷史上首度有現任總統子女面臨此處境。此前，眾議院才剛對拜登展開彈劾調查，亦涉及亨特在海外的爭議。

美國總統拜登的兒子亨特成為美國史上第一個遭起訴的現職總統子女。（資料照）

美國總統拜登的兒子亨特成為美國史上第一個遭起訴的現職總統子女。（資料照）

（德國之聲中文網）美國總統拜登的兒子亨特（Hunter Biden）曾希望藉認罪協議來避免遭刑事起訴，但最終未能如願。週四（9月14日），特拉華州的聯邦法院以3項罪名起訴他，包含2項虛假陳述的指控，以及在吸毒期間非法取得槍枝。

這是美國史上第一次有現任總統的子女面臨刑事起訴。2024年美國總統大選將至，亨特面臨起訴且可能站上法庭，讓他父親的競選連任之路蒙上陰影。

根據起訴書，亨特曾於2018年10月購買槍枝，填寫表格時勾選了自己「沒有毒癮或非法用藥」的選項。然而，事實上他曾坦承自己當時有古柯鹼毒癮。起訴書稱，亨特自知他買槍時的陳述是「虛假和捏造的」。

今年6月，亨特的律師團隊曾與檢察官韋斯（David Weiss）達成認罪協議，但隨後在7月協議破裂。依照協議，亨特本將承認2項較輕的稅務犯罪，以避免因吸毒並持有槍支而入獄；檢察官原本也同意，若他完成所謂「審前分流」計劃（通常包含參與諮商、戒毒治療等），就暫時不提出跟毒癮期間購槍有關的重罪指控。

圖為美國總統拜登與兒子亨特4月造訪愛爾蘭。

圖為美國總統拜登與兒子亨特4月造訪愛爾蘭。

亨特的困境

亨特長期以來一直官司纏身，但這次指控正值共和黨人正對他父親展開彈劾調查之際。

共和黨要求應正式調查拜登家族的海外業務，並起訴亨特。他們主張，近10年前亨特擔任烏克蘭能源公司布利斯瑪（Burisma）董事會成員時，曾憑藉其父親當時身為副總統的地位及影響力，獲取不當利益。不過，迄今為止還沒有可信的證據表明拜登涉及非法活動。拜登的競選團隊在募款活動上提到了彈劾調查，形容這件事「非常荒謬」。

除了涉及海外生意的爭議，亨特還被控未按時繳稅。檢察官韋斯曾透露，相關指控可能會在亨特居住的華盛頓州或加州提出。

希望再次角逐大位的前美國總統川普，同樣面臨一系列政治與刑事司法調查。今年川普已4度遭到起訴，罪嫌包含卸任後不當處理機密文件意圖推翻2020年總統大選結果等。

各界反應

共和黨籍的眾院監督委員會主席科默（James Comer）表示樂見亨特遭起訴。他說：「大量證據顯示，亨特很可能犯下多項重罪，而美國民眾希望司法部一視同仁，依法行事。」

川普透過他自創的社群媒體平台「真實社交」（Truth Social）回應稱，槍支指控「是亨特所犯下、唯一沒有牽連到狡猾喬（Crooked Joe，此為川普給美國總統拜登取的綽號）的罪行」。

民主黨人、美國總統顧問波托斯（Keisha Lance Bottoms）則在X（原稱推特）提出質疑：「有沒有人可以告訴我，有多少人因為在有物質濫用問題時買槍，就遭到聯邦起訴的？我不知道答案，但我當律師超過29年，從來沒有聽過這種事。」

（路透社、法新社、美聯社）

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