拜登之子亨特遭税务调查

（德国之声中文网）亨特·拜登（Hunter Biden）通过其父亲的过渡团队发表声明说，他的律师已获悉，特拉华州检察院正在调查他的税务情况。现年50岁的亨特·拜登表示："我非常认真地对待这件事。但我相信，专业和客观的审核将表明，我已在专业会计师的协助下，合法且妥当地处理了这些事务。"据称，调查工作由拜登一家居住的特拉华州的联邦检察官主持。

当选总统乔·拜登通过他的过渡团队表示，他为他的儿子感到 "骄傲"。他经历了 "艰难的挑战"，包括 "最近几个月的恶意人身攻击"，这使他变得更为坚强。

特朗普的攻击目标

在竞选期间，乔·拜登的儿子一再成为败选总统特朗普的攻击目标。特朗普对亨特和乔·拜登提出了严重的腐败指控。焦点是乔·拜登在2009年到2017年担任副总统期间，其子亨特在乌克兰和中国的商业合作。2014年至2019年期间，亨特·拜登在乌克兰Burisma天然气公司监事会获得了一个肥缺。由于他的父亲当时在奥巴马手下担任副总统，主管美国对乌克兰的政策，因此，亨特·拜登在监事会的工作是有争议的。

候任总统乔·拜登反驳了竞选期间对自己和家人的攻击，称这是一场抹黑运动。亨特·拜登也否认了这些指控。参议院内的共和党人于9月份公开进行的调查也没有发现前副总统施加不当影响的证据。

对特朗普的弹劾程序

亨特·拜登为布里斯马集团（Burisma）进行的商业活动是去年总统乌克兰丑闻的起点，该事件导致了对特朗普的弹劾诉讼。特朗普在2019年6月与乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）通电话时，敦促对方调查拜登家族与布里斯马集团的涉嫌腐败行为。

当电话内容曝光后，反对党民主党人指责总统为了竞选滥用职权，并提出弹劾总统。但由共和党人主导的参议院在去年2月投票否决了对特朗普"滥用职权"的指控。

亨特·拜登是当选总统乔·拜登的次子。他的哥哥博（Beau Biden）于2015年死于脑肿瘤。亨特·拜登有吸毒的历史，这也曾是大选前拜登与特朗普进行电视辩论时一个被攻击的话题。

美国大选 漫画家们觉得很好画 早安美国 大选结果终于出来了？连山姆大叔和自由小姐都不敢相信。毕竟投票站已经关闭了好几天。从那时起，美国人和全世界一起都急切的想知道谁是白宫的下一个主人。所有反反复复终于结束了吗？人们又可以走上街头吗？或者像漫画里山姆大叔问的那样，“人们还敢起床吗？”他自己对此还不是十分确信……

美国大选 漫画家们觉得很好画 齐头并进 乔治亚是说“拜登领先”，北卡州则说“特朗普领先”。每天的情况都有所变化。就在特朗普愤怒批评选举舞弊的时候，拜登则矜持克制——但还是以总统的风范表示将会再次团结这个分裂的国家。人们对大选全天候的关注，让另外一位主角顿时没有了存在感——新冠病毒。

美国大选 漫画家们觉得很好画 玩偶术 大选日当天，计票结果还远远没有出炉的时候，特朗普就宣称自己获胜了。这位在任总统不厌其烦的强调“他们”偷走了大选，早就表示在败选时会派出一支强大的律师军团出征。

美国大选 漫画家们觉得很好画 空气中的火药味 特朗普口中“他们”，是民主党邮寄投票的选民。特朗普觉得这些选民的投票绝对非法。这位尚且在位的总统说，“如果统计合法的选票，我会轻松获胜”。如果这一切都没用呢，在西班牙漫画家“Amorim”看来，总统会用他的特氏解决法来帮助自己获胜。

美国大选 漫画家们觉得很好画 自由女神只会是麻烦 如今自由女神的日子可不好过……特朗普的律师已经针对微弱劣势败选的几个州的选举“假消息”提出了法律诉讼。特朗普说会把官司一直打到最高法院。如今，特朗普觉得民主党的领导层背弃了他，因为这些人不愿意站出来支持他的阴谋论。

美国大选 漫画家们觉得很好画 幸好还有“骄傲男孩” 漫画中的特朗普说：“我不喜欢选举的结果”，旁边一位“骄傲男孩”问他“老板，我们要打死他们吗？”。既然党内的同志们靠不住，那就只能指望忠实的粉丝们了。特朗普早就告诉他们，邮寄选票不安全。所有有数百人在计票场所门前示威：“停止计票，停止偷窃！”有些人甚至曾尝试以暴力的方式进入。对于特朗普来说，这样的冲突事件是“爱与关怀”的标志。

美国大选 漫画家们觉得很好画 来自阿富汗的问候 阿富汗漫画家Shahid Atiq用这幅画来描线特朗普在他家乡的所作所为。有权有势的人决定一切，人民没有生存的空间。被压在膝盖下的自由女神，命运和死于警察暴力的乔治·弗洛伊德一样。美国作为全世界最古老的民主国家之一，形象已经受损。

美国大选 漫画家们觉得很好画 政治死亡——这次是真死了 无论特朗普怎么哭着喊着说“我赢了，我赢了，我赢了……”——没有人会再相信他，政治死神安慰着说“好好，你赢了”，已经来接他了。哥斯达黎加漫画作者Arcadio Esquivel笔下的这个特朗普看上去像淘气的小孩，甚至会让人心起怜悯。

美国大选 漫画家们觉得很好画 乔版的“再度伟大” 这就是他，新总统，芳龄77，民主党的希望之星。漫画家Karsten担忧的是，乔·拜登其实或许会让医药行业“再度伟大”，他身旁的包装箱上写着“治疗老年痴呆症药物“。特朗普不是也将这位对手称为“瞌睡乔”吗？

美国大选 漫画家们觉得很好画 卡住了 特朗普时代，蓝色民主党阵营和红色共和党阵营之间的隔阂越来越深。这道隔阂贯穿整个国家，甚至分裂了许多家庭。拜登是否能成功的统一美国，不仅仅是漫画家Mirco Tomicek提出的问题。尤其是在现任总统拒绝自愿离开白宫的情况下。

美国大选 漫画家们觉得很好画 指挥战斗到最后一刻 瞧瞧这位：沉船的时候船长不会离开。特朗普也不会毫无抵抗的离开白宫。他的想法是保住总统的位置，不让民主党人“偷走”。这位总统的任期只会延续到明年1月20日，凡事都有结束的时候……

美国大选 漫画家们觉得很好画 悲欢离合 然后，特朗普时代就会成为历史。但没人会就这样离开的：漫画家Pierre在作品中，体现了特朗普离开白宫时用指甲留下的痕迹。漫画中的一位白宫游客讲解员说：“您现在看到的是上一任总统留下的痕迹，请注意看上面的指甲”。看上去，有些人真的不愿意就这样永远的离开…… 作者: Suzanne Cords



李京慧/叶宣 (德新社、法新社等)

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