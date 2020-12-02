 拜登之子亨特遭税务调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

拜登之子亨特遭税务调查

美国当选总统乔·拜登之子亨特·拜登成为税务稽查人员调查的目标。特拉华州的联邦检察官正在对他的 “税务情况”展开调查。

USA Hunter Biden

亨特·拜登引起了检方的注意

（德国之声中文网）亨特·拜登（Hunter Biden）通过其父亲的过渡团队发表声明说，他的律师已获悉，特拉华州检察院正在调查他的税务情况。现年50岁的亨特·拜登表示："我非常认真地对待这件事。但我相信，专业和客观的审核将表明，我已在专业会计师的协助下，合法且妥当地处理了这些事务。"据称，调查工作由拜登一家居住的特拉华州的联邦检察官主持。

当选总统乔·拜登通过他的过渡团队表示，他为他的儿子感到 "骄傲"。他经历了 "艰难的挑战"，包括 "最近几个月的恶意人身攻击"，这使他变得更为坚强。

特朗普的攻击目标

在竞选期间，乔·拜登的儿子一再成为败选总统特朗普的攻击目标。特朗普对亨特和乔·拜登提出了严重的腐败指控。焦点是乔·拜登在2009年到2017年担任副总统期间，其子亨特在乌克兰和中国的商业合作。2014年至2019年期间，亨特·拜登在乌克兰Burisma天然气公司监事会获得了一个肥缺。由于他的父亲当时在奥巴马手下担任副总统，主管美国对乌克兰的政策，因此，亨特·拜登在监事会的工作是有争议的。

USA Wahl 2020 | Joe Biden und Familie

亨特·拜登（右）与父亲出席11月的一场选后活动

候任总统乔·拜登反驳了竞选期间对自己和家人的攻击，称这是一场抹黑运动。亨特·拜登也否认了这些指控。参议院内的共和党人于9月份公开进行的调查也没有发现前副总统施加不当影响的证据。

对特朗普的弹劾程序

亨特·拜登为布里斯马集团（Burisma）进行的商业活动是去年总统乌克兰丑闻的起点，该事件导致了对特朗普的弹劾诉讼。特朗普在2019年6月与乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）通电话时，敦促对方调查拜登家族与布里斯马集团的涉嫌腐败行为。

当电话内容曝光后，反对党民主党人指责总统为了竞选滥用职权，并提出弹劾总统。但由共和党人主导的参议院在去年2月投票否决了对特朗普"滥用职权"的指控。

亨特·拜登是当选总统乔·拜登的次子。他的哥哥博（Beau Biden）于2015年死于脑肿瘤。亨特·拜登有吸毒的历史，这也曾是大选前拜登与特朗普进行电视辩论时一个被攻击的话题。

 

  • Uncle Sam und die Freiheitsstatue liegen im Bett, Sam hat einen Revolver in der Hand und fragt: Kann man es wagen aufzustehen? (HarmBengen@Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    早安美国

    大选结果终于出来了？连山姆大叔和自由小姐都不敢相信。毕竟投票站已经关闭了好几天。从那时起，美国人和全世界一起都急切的想知道谁是白宫的下一个主人。所有反反复复终于结束了吗？人们又可以走上街头吗？或者像漫画里山姆大叔问的那样，“人们还敢起床吗？”他自己对此还不是十分确信……

  • Wahlplakate, davor sitzt ein Coronavirus: Bitte um kleinr Schlagzeilr (Rabe/toonpool.com)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    齐头并进

    乔治亚是说“拜登领先”，北卡州则说“特朗普领先”。每天的情况都有所变化。就在特朗普愤怒批评选举舞弊的时候，拜登则矜持克制——但还是以总统的风范表示将会再次团结这个分裂的国家。人们对大选全天候的关注，让另外一位主角顿时没有了存在感——新冠病毒。

  • Trump hat eine Krone mit der Aufschrift Sieger auf dem Kopf und hält zwei Marionetten in der Hand, Demokratie und Justiz (@Erl/Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    玩偶术

    大选日当天，计票结果还远远没有出炉的时候，特朗普就宣称自己获胜了。这位在任总统不厌其烦的强调“他们”偷走了大选，早就表示在败选时会派出一支强大的律师军团出征。

  • Trumpo versucht, einen Auszähler von Stimmen in die Luft zu jagen (@Amorim/Cartoon toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    空气中的火药味

    特朗普口中“他们”，是民主党邮寄投票的选民。特朗普觉得这些选民的投票绝对非法。这位尚且在位的总统说，“如果统计合法的选票，我会轻松获胜”。如果这一切都没用呢，在西班牙漫画家“Amorim”看来，总统会用他的特氏解决法来帮助自己获胜。

  • Cartoon Toonpool | Freie Bahn

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    自由女神只会是麻烦

    如今自由女神的日子可不好过……特朗普的律师已经针对微弱劣势败选的几个州的选举“假消息”提出了法律诉讼。特朗普说会把官司一直打到最高法院。如今，特朗普觉得民主党的领导层背弃了他，因为这些人不愿意站出来支持他的阴谋论。

  • Trump sagt zu einem bewaffneten Mann: Mir gefallen dei Wahlergebnisse nicht. Der antwortet: Soll ich sie erschiessen, Boss?(@Kostas Koufogiorgios/Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    幸好还有“骄傲男孩”

    漫画中的特朗普说：“我不喜欢选举的结果”，旁边一位“骄傲男孩”问他“老板，我们要打死他们吗？”。既然党内的同志们靠不住，那就只能指望忠实的粉丝们了。特朗普早就告诉他们，邮寄选票不安全。所有有数百人在计票场所门前示威：“停止计票，停止偷窃！”有些人甚至曾尝试以暴力的方式进入。对于特朗普来说，这样的冲突事件是“爱与关怀”的标志。

  • Trump kniet auf einem Mann, auf dem afghanisches Wahlsystem steht; der wiederum kniet auf der Freiheitsstaue die sagt. Ich kann nicht atmen (Shahid Atiq/Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    来自阿富汗的问候

    阿富汗漫画家Shahid Atiq用这幅画来描线特朗普在他家乡的所作所为。有权有势的人决定一切，人民没有生存的空间。被压在膝盖下的自由女神，命运和死于警察暴力的乔治·弗洛伊德一样。美国作为全世界最古老的民主国家之一，形象已经受损。

  • Der Sensenmann hat Trump an der Hand und zieht ihn fort. Der ruft: Ich habe gewonnen. Der Tod antwortet: Ja, ja, du hast gewonnen (@Arcadio Esquivel/Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    政治死亡——这次是真死了

    无论特朗普怎么哭着喊着说“我赢了，我赢了，我赢了……”——没有人会再相信他，政治死神安慰着说“好好，你赢了”，已经来接他了。哥斯达黎加漫画作者Arcadio Esquivel笔下的这个特朗普看上去像淘气的小孩，甚至会让人心起怜悯。

  • Joe Biden steht vor Kisten mit Demenzmedikamenten, darüber steht: Joe macht die Pharmaindustrie great again (@Karsten/Cartoon Toonpools)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    乔版的“再度伟大”

    这就是他，新总统，芳龄77，民主党的希望之星。漫画家Karsten担忧的是，乔·拜登其实或许会让医药行业“再度伟大”，他身旁的包装箱上写着“治疗老年痴呆症药物“。特朗普不是也将这位对手称为“瞌睡乔”吗？

  • Die Landkarte der USA ist in Rot und Blau durch einen Reißverschluss getrennt @Mirco Tomicek/ Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    卡住了

    特朗普时代，蓝色民主党阵营和红色共和党阵营之间的隔阂越来越深。这道隔阂贯穿整个国家，甚至分裂了许多家庭。拜登是否能成功的统一美国，不仅仅是漫画家Mirco Tomicek提出的问题。尤其是在现任总统拒绝自愿离开白宫的情况下。

  • Donald Trump mit Gewehr hat sich hinter seinem Schreibtisch und Sandsäcken verschanzt (@PaoloCalleri/Cartoon)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    指挥战斗到最后一刻

    瞧瞧这位：沉船的时候船长不会离开。特朗普也不会毫无抵抗的离开白宫。他的想法是保住总统的位置，不让民主党人“偷走”。这位总统的任期只会延续到明年1月20日，凡事都有结束的时候……

  • Touristen fotografieren Kratzspuren auf dem Fußboden, ein Füherer im Weißen Haus sagt: Und hier sehen Sie die Spuren des letzten Präsidenten (@Pierre/Cartoon Toonpool)

    美国大选 漫画家们觉得很好画

    悲欢离合

    然后，特朗普时代就会成为历史。但没人会就这样离开的：漫画家Pierre在作品中，体现了特朗普离开白宫时用指甲留下的痕迹。漫画中的一位白宫游客讲解员说：“您现在看到的是上一任总统留下的痕迹，请注意看上面的指甲”。看上去，有些人真的不愿意就这样永远的离开……

    作者: Suzanne Cords


李京慧/叶宣 (德新社、法新社等)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

“拜家子”坑爹的电脑硬盘 到底有什么料？

听到这件事，许多人或会想起十几年前的陈冠希艳照门。但这次是美国总统候选人乔·拜登的儿子亨特·拜登送修电脑时，让人掌握了大量的对家族不利的证据。虽然目前还无法彻底核实《纽约邮报》掌握的证据是否真实有效，但其中任何一条如果属实，都会给乃父带来大麻烦。  

特朗普家的中国生意知多少？

拜登之子亨特在外国，包括与中国有关的生意成为共和党人攻击其父的把柄。而以成功生意人自诩的特朗普在全球各地的商业活动，也早已成为媒体紧盯的对象，包括他在中国的业务。  

相关内容

USA | William Barr

美司法部长巴尔: 找不到选举舞弊证据 02.12.2020

一直被认为是特朗普忠实队友的美国司法部长巴尔说的这段话，无疑是给总统声称的选举舞弊浇一大桶冷水。不过白宫还是继续高喊选举舞弊。

USA Joe Biden mit Atemschutzmaske in Wilmington, Delaware

长平观察：拜登如何重返世卫组织？ 13.11.2020

拜登宣称将重返世卫组织。时评人长平认为，世卫组织一再配合中国政府，至今未能对新冠疫情源头进行调查，重返不应该是简单地回到过去。

Trump Hotel | Vancouver

特朗普家的中国生意知多少？ 21.10.2020

拜登之子亨特在外国，包括与中国有关的生意成为共和党人攻击其父的把柄。而以成功生意人自诩的特朗普在全球各地的商业活动，也早已成为媒体紧盯的对象，包括他在中国的业务。

广告

时事评论

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

客座评论：拜登对华政策的轮廓正在成形

距离拜登入主白宫还有不到50天。尽管他的团队在选胜后没有对美中关系发表系统的看法，但从拜登及其幕僚在大选期间谈及中国挑战，以及拜登本人对媒体提到有关对华政策来看，下届美国总统上台后可能的对华政策轮廓依稀可见。  