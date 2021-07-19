 拜登主持「四方安全对话」美日印澳元首白宫会面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2021

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时政风云

拜登主持「四方安全对话」美日印澳元首白宫会面

联合国大会将于9月21日在纽约召开，拜登预计会在大会上发言。紧接在其后的是24日在白宫举办的「四方安全对话」峰会，会中美日印澳领导人将共同讨论抗中策略。

USA | Corona | Biden will Impfpflicht ausweiten

拜登日前刚与习近平进行任内第二次电话沟通，但目前未传出美国抗中路线有改变的态势。外界关注两人会在何时进行面对面沟通。

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中国外长王毅周末先后访问了越南和柬埔寨。在刚刚接待完王毅之后，越南方面就与日本达成了防卫装备和技术合作的协议。而对于柬埔寨这个中国的紧密政治伙伴，美国方面不久前也提醒其保持“外交政策的独立性”。美中两个大国在该地区的政治博弈仍在继续。

中美间系统性竞争趋于激烈，韩国难以在华盛顿和北京之间继续保持等距离外交。 

美国总统拜登与中国领导人习近平时隔7个月本周再度通话。德国《商报》评论称，美中如今“政冷经热”，但政治及经济的二元性到某个时间点将不可行，拜登是时候该提出一套对华战略。

美中两国领导人在上次沟通7个月后再次拿起话筒，期盼透过个人接触减缓两国越来越剧烈的冲突。在这个前提下，两人还谈到了新冠病毒起源调查。

(德国之声中文) 美国总统拜登将主持 「四方安全对话」(Quad)峰会。澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison)、印度总理莫迪 (Narendra Modi)和日本首相菅义伟 (Yoshihide Suga) 将在美国与拜登会面。这4国一直在加强合作，以抵御中国日益强硬的态度。

白宫新闻秘书莎琪 (Jen Psaki)在一份声明中说，峰会将于9月24日在白宫举行。她说：「接待『四方安全对话』领导人表明拜登和哈里斯政府优先考虑参与印太事务，透过新的多边合作来应对21世纪的挑战。」

莎琪说，4国领导人将「专注于深化关系，并在打击新冠肺炎、应对气候危机、新兴技术和网络空间上建立伙伴关系，以及促进印太地区自由和开放等领域推进实际合作」。

抗衡「一带一路」

一位美国官员表示，结束美国最漫长的阿富汗战争使政府能够将资源和注意力转移到解决与中国有关的问题上。另一位美国高级官员说，基础设施将是本次峰会讨论系列议题之一。

拜登在美国国内大力推动基础设施建设。他在3月份说，曾向英国首相约翰逊 (Boris Johnson)建议，民主国家应该有一个基础设施计划，与中国涉及从东亚到欧洲，庞大的「一带一路」倡议相抗衡。

USA Washington - Kurt Campbell

7月，拜登的印太协调员坎贝尔 (Kurt Campbell)说，计划已久的面对面会谈应该带来疫苗外交和基础设施方面的「决定性」承诺。

共和党参议员、前美国驻日本大使哈格蒂 (Bill Hagerty)对接待美日印澳领导人的计划表示欢迎。他在推特上说：「拜登在阿富汗撤军的失败使印度的周边地区更加危险，也给日本和澳大利亚带来了合理的问题，所以我们很快就会接待『四方安全对话』伙伴，这是件好事。」他还说：「我们必须修复和更新我们的联盟，而这个联盟是关键。」

「四方」各有难题

「四方安全对话」领导人在3月举行了一次线上会议，他们承诺在新冠疫苗和气候问题上密切合作，并在面对来自北京的挑战时，确保印太地区自由和开放。不过各国内部的变化也为这４国合作带来挑战。

印度是世界最大的疫苗生产国。会议上，４位领导人同意印度制药商Biological E Ltd在2022年底前生产至少10亿剂新冠疫苗，主要用于东南亚和太平洋国家，但在印度遭遇灾难性的感染潮，并停止疫苗出口后，第一次峰会的疫苗倡议陷入停滞。

在日本方面，虽然菅义伟今年4月成为第一位与拜登在白宫举行面对面峰会的领导人，发挥了日本在美国对抗中国的核心作用。但根据日本共同社上周报道，同时也是自民党领导人的菅义伟‵，执政任期将于9月30日结束，但他仍将在本月访问华盛顿参加峰会。

(路透社、法新社)

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