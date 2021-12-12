拜登为民主峰会开幕 中俄批美制造隔阂 

（德国之声中文网）美国总统拜登今天（12月9日）为民主峰会开幕并发表致辞。他说："在美国，我们和其他人一样清楚，重塑我们的民主和加强我们的民主机构需要付出不断的努力。"

拜登称，如今是一个关键时刻，各国领导人应该加倍努力提倡民主。“这是一个紧急事项。”拜登致辞时如是说。“我们如今看到的数据，在很大程度上指向了错误的方向。”

美国官员先前表示，会议三个主题为加强民主、对抗专制独裁、打击腐败和促进对人权的尊重。两天会议结束后的一年当中，还将发起一系列行动。对一些受邀国家是否民主的质疑，以及一些未获邀国家的抗议，为本次会议蒙上了阴影。

美国国务院负责国民安全、民主以及人权的高级官员泽雅（ Uzra Zeya）表示，本次峰会将成熟民主国家和新兴民主国家聚集在一起，帮助他们在"期盼民主的时刻"为民众提供服务。

本次峰会也是对美国总统拜登能否兑现承诺的考验，今年2月拜登首次发表外交政策讲话时宣布，他将使美国重返全球领导地位，以抗衡中国和俄罗斯为首的专制势力。



中国和俄罗斯两国都未受到参加本次峰会的邀请，与此同时，美国自身的民主力量是否足够强大也受到了质疑。在两党严重对立的参众两院，拜登总统的施政纲领屡屡受阻。





一些受邀与会的国家则受到人权组织的批评，他们认为菲律宾、波兰以及巴西等国存在专制化的发展趋势。

台湾的角色

由于台湾也受到邀请，引起中国方面强烈不满。中国外交部一名发言人表示，美国邀请台湾与会充分说明"民主"成了美国实现其地缘政治目标的旗号和工具，"所谓'领导人民主峰会'只会以民主操弄者、破坏者的形象载入史册。"

台湾外交部表示，台湾行政院政务委员唐凤与台湾驻美国代表萧美琴将代表政府与会，其中唐凤将以预录影片方式发表“国家声明”，分享台湾运用科技对抗疫情、建立信任与透明及对抗国家策动假讯息攻势的成功经验并与与会代表讨论如何透过科技与数位民主强化政府治理。「民主峰會」也邀請了台灣公民社會團體代表參加，包括臺灣民主基金會及台灣人權促進會。

美国白宫资深官员日前在电话简报中强调，台湾参与民主峰会是基于《台湾关系法》、美中三项公报与六项保证为指引的一个中国政策。美方认为台湾可以对峰会的防范威权主义、打击贪腐与促进国内外人权目标作出有意义承诺。

美国官员希望，本次峰会期间，各国能就加强隐私保护、打破网络封锁以及改善民主制度做出具体承诺，并在明年底实体峰会前兑现承诺。

（路透社）

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