拜登为参联会主席辩护 米利称行为属正常职责

(德国之声中文网) 美国总统拜登15日为美国参谋长联席会议主席米利 (Mark Milley) 辩护，强调他对米利「完全信任」。前一天，《华盛顿邮报》记者伍德沃德 (Bob Woodward) 与科斯塔 (Robert Costa) 在书中披露米利密电中国解放军将领，导致有不少共和党议员呼吁拜登解雇米利。

白宫发言人莎琪15日表示：「总统对他的领导力丶他的爱国主义和他对我们的宪法的忠诚度有完全的信心。」

莎琪补充道，在书中叙述的这些事发生之际，特朗普挑起了动乱，导致反叛和对美国的国家大厦发动攻击。她称国会大厦的骚乱是美国历史上最黑暗的一天之一。

米利则坚称，伍德沃德和科斯塔的新书节选中披露他与中国将军李作成的通话，是他正常职责的一部分。米利的发言人巴特勒 (Dave Butler) 在一份声明中说：「参谋长定期与世界各地的国防部长进行沟通，包括与中国和俄罗斯。他在去年10月和今年1月与中国和其他国家的通话符合这些职责和责任，传达保证，以保持战略稳定。」

伍德沃德与科斯塔的《危险》一书描述了米利如何在2020年11月的总统大选後组织五角大楼和情报界，避免川普提升美中战争风险。两人表示，该书内容来自於他们对200个消息来源所做的采访，并将於下周在美国上架。

报道还称，五角大楼官员了解到，中国害怕美国的攻击，并可能将美国的行动，如计划中的军事演习，误解为为此做准备。书中说，为了安抚中国人，在特朗普不知情的情况下，米利打电话给李作成，向他保证美国没有计划采取行动，而政治动荡只是民主有时会出现的一些纰漏。

多方呼吁解雇米利

该书中还说，即便如此，随着华盛顿因特朗普1月初试图保留权力而变得紧张，米利把他的副手召集起来，告诉他们，如果特朗普寻求发射核武器，要确保他得到通知。

面对共和党人指责米利篡夺总统对美国核武库的权力，米利的发言人巴特勒说，这次会议只是「提醒五角大楼的军警领导人注意关于核武器的长期建立的健全程序」。巴特勒说：「米利将军继续按照文官控制军队的合法传统和他对宪法的宣誓，在其权力范围内采取行动和提出建议。」

这本书的节选发表后，共和党资深参议员鲁比奥在一封信中要求拜登解雇这位将军。卢比奥称，米利「努力积极破坏美国武装部队的现任总司令，并考虑向中国共产党泄露机密信息的叛国行为」。他说：「米利将军的这些行为表明他明显缺乏正确的判断力，我敦促你立即解雇他。」

美国共和党德克萨斯州参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 也称该书中提到的情形受到多方深刻关注，并说美国宪法明文规定文官控制军队，所以如果参联会主席在积极颠覆总司令，并向敌人誓言将对自己的总司令抗命不尊，这将完全违背他的职责。

特朗普周二也作出批评，称该书为「捏造的故事」，并将美国8月从阿富汗的混乱撤出归咎于米利。特朗普在一份声明中说：「我认为他将因叛国罪而受到审判，因为他将在总统的背后与中国同行打交道。」

(法新社丶美联社)

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