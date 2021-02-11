 拜登：中国将会为践踏人权的行为付出代价 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

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时政风云

拜登：中国将会为践踏人权的行为付出代价

本周二，美国总统拜登接受CNN的“市政厅”节目采访。在采访中拜登就中国处理新疆穆斯林少数民族的问题警告说，中国将会为践踏人权付出代价。

Kombobild Biden und Jinping

（德国之声中文网）据路透社报道，拜登在这场由CNN转播的电视活动上说：“中国将面临后果，而他（习近平）知道这一点。”拜登所指是中国国家主席习近平因将少数民族维吾尔族人关押在在教育营以及其它侵犯人权的行为而受到全球批评。 

拜登说，美国将再次确立自身勇于为全世界人权发声的角色。他补充说，他将与国际社会一起合作致力于让中国维护人权。 

参加CNN举办的“市政厅”节目是今年1月20日上任以来拜登出席的首个公务行程。他在活动上说：“中国正非常努力地试图成为一个全球领袖，但如果想得到这个称号，他们必须赢得其它国家的信任。”

观看视频 01:01

联合国人权事务专员谈香港与新疆

“但只要他们还在从事与基本人权相悖的活动，就很难实现（这一目标）。”拜登说。

上周四（2月11日）中国农历除夕这一天，拜登与习近平进行了拜登上任以来的首次电话通话。路透社报道称， 拜登在通话中对习近平表示，美国的优先事项是保持一个自由和开放的印太地区，他同时还强调了对于中国在香港与新疆做法以及针对台湾采取强硬行动的根本关切。

美国和中国在印太地区是最主要的对手。

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拜登会继续对华贸易战吗？

在CNN转播的这场电视活动上，拜登还谈到他领导的新政府如何应对新冠病毒大流行以及如何振兴美国经济等问题。

截至发稿，中国官方并未对拜登最新发表的与中国相关的言论做出回应。

洪沙/达扬 （路透社）

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