 拜登中东之行：我们不会让俄罗斯和中国在此有机可乘 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.07.2022

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时政风云

拜登中东之行：我们不会让俄罗斯和中国在此有机可乘

美国总统拜登周六和阿拉伯海湾国家举行区域峰会，他此行目的除了加强美国与中东地区的合作、并将该地区团结起来对抗伊朗之外，也希望减少中国和俄罗斯在此区域的影响力。

Saudi Arabien US-Präsident Biden und MSB

拜登（左）和沙特阿拉伯王储本萨勒曼见面

（德国之声中文网）拜登周六（7月16日）将在沙特阿拉伯的港口城市吉达，与来自六个阿拉伯海湾国家以及埃及、约旦和伊拉克的国家元首会面，举行区域峰会。

在本次峰会召开前，白宫发布的卫星图像显示，俄罗斯官员最近几周两度访问伊朗，表示希望获得能作为武器的无人机，用于正在进行中的乌俄战争。

俄罗斯富豪的避风港

参加峰会的阿拉伯国家之中，没有任何一个与美国步调一致地制裁俄罗斯，这是目前拜登政府外交政策的一个重点。如今的阿联酋成为俄罗斯亿万富翁的避风港，而埃及仍然对俄罗斯游客敞开大门。

白宫表示，拜登将向海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）及其阿拉伯盟友提出他对该地区的愿景以及合作计画。据政府官员所言，拜登政府还将在峰会上宣布为中东和北非提供约10亿美元的粮食安全援助。

Saudi Arabien | US-Präsident Biden trifft MSB

美国和沙特阿拉伯在吉达举行一系列会议

人权问题

拜登在以色列停留两天后，于7月15日抵达沙特阿拉伯，与沙特国王萨勒曼（Salman of Saudi Arabia）和王储本萨勒曼（Mohammed bin Salman）会面。拜登在和王储会面时，提起沙特流亡记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被谋杀一事。他表示，卡舒吉遇害「令人愤慨」。

美国情报部门认为，本萨勒曼很可能在四年前批准了该次的谋杀行动。他强调身为美国总统，不应该在人权问题上保持沉默，「我将始终坚持我们的价值观」。

取得成果

不过总的来说，拜登对他在沙特阿拉伯的首次会谈给予了积极评价。会后由沙特国家通讯社转发的一份联合声明中，两国就「阻止伊朗获得核武器」的重要性达成一致。

拜登在会上表示，「此行是为美国在该地区的未来定位，我们不会在中东地区留下一个真空，让俄罗斯或中国来填补，而且我们正在取得成果。」

West Bank | US-Präsident Biden mit Palästinenser- Präsident Abbas

拜登（左）同巴勒斯坦领导人阿巴斯会面

以巴谈判时机未到

本周四，拜登与以色列领导人会谈后，在伯利恒会见了巴勒斯坦领导人阿巴斯（Mahmoud Abbas），他承诺向联合国巴勒斯坦难民救济和工程处提供财政支持。

拜登呼吁必须为巴勒斯坦人民提供一个「政治地平线」，让以巴双方都能实现安全、繁荣、自由和民主。不过他也承认，目前重启以巴谈判的「时机尚未成熟」。

（综合报导）

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