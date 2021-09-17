拜登与马克龙将通话 英法防长会议遭取消

(德国之声中文网) 法国政府19日表示，美国总统拜登要求尽早与法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 举行会谈，这显然是在潜艇合同纠纷引发盟友之间罕见的紧张关系之后，华府为修补关系所做的努力。

在宣布这一消息之前，澳大利亚总理莫里森 (Scott Morrison) 驳斥了法国关于澳大利亚政府在取消购买法国潜艇合同的计划上撒谎的指责，他说澳大利亚「几个月前」就提出了对该交易的担忧。

澳大利亚放弃与法国的协议来支持美国的核动力潜舰的决定，激怒了法国政府，迫使马克龙以前所未有的行动做出回应，也就是召回了法国驻堪培拉和华盛顿的大使。

然而，法国政府发言人阿塔尔（Gabriel Attal）周日表示，应美国总统的要求，拜登和马克龙「在未来几天」会有一次电话交谈。马克龙将要求美国总统进行「澄清」，因为美国与英国跟澳大利亚上周宣布了一项被称为新印太联盟AUKUS的防务协定，该协定促使堪培拉取消了一项巨大的法国潜艇合同。

他说：「我们希望得到解释。美国必须对『看起来很像重大失信行为』的决定做出解释。」

另一方面，澳大利亚总理莫里森说，他和他的部长们没有隐瞒澳大利亚对於法国潜艇所存有的疑虑。他周日在悉尼告诉记者：「我认为他们完全有理由知道，我们对潜艇无法满足我们的战略利益深表关切。我们非常清楚地表明，我们将根据我们的国家战略利益做出决定。」

法国外长勒德里安 (Jean-Yves le Drian) 18日用非常罕见严厉的话语批评澳大利亚丶美国和英国。他对法国电视二台说：「他们的决定有谎言，有口是心非，有严重违反信任和蔑视。」

他说，法国在与这些国家的关系史上首次召回大使表明了法国有多么不高兴，强调法国与这三国之间存在着严重的危机。法国向澳大利亚提供常规潜艇的合同在2016年签署时价值500亿澳元。澳大利亚总理莫里森说，他理解法国的失望，但他补充说：「我不后悔把澳大利亚的国家利益放在首位的决定。永远不会。」

法国取消与英国的防长会议

同日，法国国防部的一位消息人士告诉法新社，法国已经取消定于本周与英国举行的防长会议。该消息人士说：「计划于本周在伦敦举行的会议......由于法国方面的取消，将不会举行。」

在伦敦，英国国防部的一位消息人士说，他们既不能确认也不能否认防长会议已取消，但补充说：「英国仍然在与法国同行就会议进行对话。我们继续与法国保持着强有力且紧密合作的防务伙伴关系，因为他们仍然是英国值得信赖的盟友，我们继续与法国在许多设备和作战领域进行合作。」

星期天晚上，英国首相约翰逊坚持认为法国不应该担心有争议的新印太联盟AUKUS，他说：「我们对法国的爱是不可动摇的。我们对与法国的关系感到非常自豪，它对这个国家具有巨大的重要性。这是一种非常友好的关系，可以追溯到一个世纪或更久之前，它对我们来说绝对是至关重要的。」

(法新社丶路透社)

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