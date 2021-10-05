 拜登：与习近平谈及台湾 双方会遵守相关协议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2021

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时政风云

拜登：与习近平谈及台湾 双方会遵守相关协议

两岸局势因中国军机近日频繁「扰台」而更加紧张。拜登在发表此谈话前，华盛顿要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预。而这次拜登口中的协议是指什么呢?

Kombobild Biden und Jinping

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据知情人士向《南华早报》透露，美国白宫国家安全顾问沙利文和中共政治局常委杨洁篪本周将在瑞士举行会谈。针对美国贸易代表戴琪的对华贸易政策演讲，官媒《环球时报》刊发社评呼吁“考虑用非贸易战胁迫方式与中国共商解决问题”。

中国自10月1日来已派出149架军机进入台湾防空识别区，中美互斥彼此在「破坏区域稳定」。有专家认为这仍是加大威慑的象征举动，也有媒体分析称这是对西方亲台的警告。

根据台湾国防部的资料，中国1日派出38架次、2日39架次战机进入台湾「防空识别区」，创下有纪录以来的数量。美国对此在3日发出声明表态。

（德国之声中文网）美国总统拜登周二(10月5日)在白宫表示，他与中国国家主席习近平谈过台湾议题，双方同意遵守有关台湾的协议。

拜登说：「我已经和习近平谈到台湾。我们同意...双方将遵守与台湾有关的协议，我们讲明，我不认为习会做出任何超出协议的举动。」

路透社称，拜登指的似乎是华盛顿长期以来的「一个中国政策」，也就是承认北京而不是台北，另一个有关的协议则是《台湾关系法》，该法案明确指出，台湾未来的所有问题必须通过对话和平解决，并得到台湾人民的同意。

台湾与中国的关系因中国军机频繁进入台湾西南防空识别区而升温，对此，美国国务院及白宫皆要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预，并指美方加强与台湾的交流才是在破坏区域稳定。

中国外交部发言人华春莹4日说:「台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四。美方有关言论严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。」

她说，一段时间来，美方在售台武器丶加强美台官方军事联系等方面消极动作不断，中方坚决反对并采取「必要应对措施」。

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百多架中国军机“扰台” 台湾民众不担心？

路透社指出，拜登似乎还提到了他在9月10日与习近平举行的90分钟通话，那次谈话是他们继二月通话以来的第二次谈话。

白宫9月曾经表示，该通话确保两个大国之间的「竞争」不会变成「冲突」。中国官媒则报道，通话「就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流」。

《金融时报》在通话後曾经引述消息人士报道称，习近平拒絶了拜登提出的面对面会谈的提议，不过白宫对此表示否认。

拜习会恐破局

拜登上任後还未与习近平见面，外界原本预期拜登与习近平有可能在意大利举行的20国集团（G20）峰会见面，不过彭博社引述4名知情人士称，中国外交官已通知G20官员，习近平目前不打算亲自出席本月底将於义大利罗马举行的G20峰会。

报导称，中国外交官在上个月於佛罗伦萨举行的20国集团特使会议上传达了这一信息，该官员提及中国的新冠疫情防疫规定，其中可能包括对返国人士的检疫要求，指这是习近平不打算亲自赴罗马的原因。

知情人士指出，自此之後就此事进行沟通，而今年主办20国集团的意大利也尚未收到任何官方回应。报导指出，北京经常在最后一刻宣布总统的参访计划，因此任何最终决定可能要到接近10月30日峰会将开始时，才会通知意大利政府。

Joe Biden und Xi Jinping

习近平与时任美国副总统拜登2017年曾经在瑞士达沃斯见面。

意大利政府拒绝对此发表评论，而中国驻伦敦和罗马的大使馆也未回应评论请求，自2020年1月中旬以来，习近平就没有离开过中国，也就是已有600天没有踏出中国国门，但他与各国领导人已进行了数十次单独通话，上个月他曾以视频方式出席金砖国家峰会会议。

（路透社、彭博社等)

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