拜登：与习近平谈及台湾 双方会遵守相关协议

（德国之声中文网）美国总统拜登周二(10月5日)在白宫表示，他与中国国家主席习近平谈过台湾议题，双方同意遵守有关台湾的协议。

拜登说：「我已经和习近平谈到台湾。我们同意...双方将遵守与台湾有关的协议，我们讲明，我不认为习会做出任何超出协议的举动。」

路透社称，拜登指的似乎是华盛顿长期以来的「一个中国政策」，也就是承认北京而不是台北，另一个有关的协议则是《台湾关系法》，该法案明确指出，台湾未来的所有问题必须通过对话和平解决，并得到台湾人民的同意。

台湾与中国的关系因中国军机频繁进入台湾西南防空识别区而升温，对此，美国国务院及白宫皆要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预，并指美方加强与台湾的交流才是在破坏区域稳定。

中国外交部发言人华春莹4日说:「台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四。美方有关言论严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。」

她说，一段时间来，美方在售台武器丶加强美台官方军事联系等方面消极动作不断，中方坚决反对并采取「必要应对措施」。

路透社指出，拜登似乎还提到了他在9月10日与习近平举行的90分钟通话，那次谈话是他们继二月通话以来的第二次谈话。

白宫9月曾经表示，该通话确保两个大国之间的「竞争」不会变成「冲突」。中国官媒则报道，通话「就中美关系和双方关心的有关问题进行了坦诚、深入、广泛的战略性沟通和交流」。

《金融时报》在通话後曾经引述消息人士报道称，习近平拒絶了拜登提出的面对面会谈的提议，不过白宫对此表示否认。

拜习会恐破局

拜登上任後还未与习近平见面，外界原本预期拜登与习近平有可能在意大利举行的20国集团（G20）峰会见面，不过彭博社引述4名知情人士称，中国外交官已通知G20官员，习近平目前不打算亲自出席本月底将於义大利罗马举行的G20峰会。

报导称，中国外交官在上个月於佛罗伦萨举行的20国集团特使会议上传达了这一信息，该官员提及中国的新冠疫情防疫规定，其中可能包括对返国人士的检疫要求，指这是习近平不打算亲自赴罗马的原因。

知情人士指出，自此之後就此事进行沟通，而今年主办20国集团的意大利也尚未收到任何官方回应。报导指出，北京经常在最后一刻宣布总统的参访计划，因此任何最终决定可能要到接近10月30日峰会将开始时，才会通知意大利政府。

意大利政府拒绝对此发表评论，而中国驻伦敦和罗马的大使馆也未回应评论请求，自2020年1月中旬以来，习近平就没有离开过中国，也就是已有600天没有踏出中国国门，但他与各国领导人已进行了数十次单独通话，上个月他曾以视频方式出席金砖国家峰会会议。

（路透社、彭博社等)

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