拜登：不會因擊落中國氣球而道歉

（德國之聲中文網）「氣球事件」後，美國總統拜登週四（2月16日）就此發表演說，詳細說明美國的立場。4日，美軍擊落了中國的高空氣球，拜登說他「無須為此道歉」。他認為，氣球事件再一次顯示跟中國「維持溝通管道開放的重要性」，而他接下來將與中國國家主席習近平談話，「希望能把這件事弄清楚」。

拜登接受美國國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時說：「我認為習近平最不希望的，就是徹底撕裂跟美國、跟我的關係。」

演說中，拜登重申了美國如何定調與中國的關係：「我們面對中國是尋求競爭，而非衝突，也無意追求新冷戰。」他主張，美國將「負責任地控管」兩國競爭，避免轉為衝突。

中國對雙方關係的描述，跟美國顯然存在差距。拜登演說前夕，中國外交部發言人汪文斌在16日的例行記者會上表示：「美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾、升級危機，而應同中方相向而行，管控分歧，妥善處理這一意外偶發事件，避免誤解誤判。」

氣球引爆的美中攻防

美國把4日擊落的中國高空氣球稱為「監控氣球」，中國則一直主張它是科研用途的「無人飛艇」。10日，有6間與解放軍航空航天項目有關的企業和研究機構，遭美國列入黑名單。16日，中國宣布制裁美國的兩大國防承包商，包含洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）和雷神公司（Raytheon）。

據中國媒體新京報報導，17日有記者詢問中國商務部，選在此時制裁兩間美國企業，是否與「無人飛艇事件」有關。對此，中國商務部發言人稱此舉是因這兩間美企「對台實施軍售」，並未正面答覆是否涉及「飛艇事件」。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則回應稱，中國制裁兩美企的舉動是「象徵性且不必要的」。她表示，美國持續開放溝通，因此美中關係如何發展下去，要看中國決定怎麼做。

「不明飛行物」是什麼 仍未定論

至於美國近期擊落的3個飛行物，拜登16日的演說並未提供進一步的資訊。現階段，美國仍無法掌握這些物體究竟是什麼，但目前沒有跡象顯示它們跟中國的的間諜氣球計劃有關。

情資單位目前評估，這3個飛行物很可能是屬於私人企業，或是娛樂用，也可能是研究機構用來研究天氣或進行其他調查的氣球。

拜登強調，「沒有證據證明空中的物體有突然變多」；之所以似乎發現更多飛行物，原因是雷達在設置上更加靈敏。他還說，美國將針對不明飛行物研擬更嚴格的規範，盼未來能更精準分辨哪些物體確實有害，哪些沒有。

此外，拜登也下令國安顧問沙利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Anthony Blinken）等人主導，建立飛行物的清單，改善美國偵測無人操控飛行物的能力，並推動在國際上建立相關規範。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 击落 中国的一个气球在美国本土上空飘荡了数日之后，2月4日，美军在南卡罗来纳州沿海水域将其击落。美国指责中国利用气球进行间谍活动。但中国方面表示，这只是一个失控的气象气球。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 搜寻 被击落的气球坠入距离南卡罗来纳州海岸几英里处的大海中。美国海军和海岸警卫队对气球坠落的地区进行定位，并派出直升机和舰艇在坠落区域梳理寻找气球残骸。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 打捞 看上去像是渔民们正在捕捞一个超大的水母，但实际上这是美军的一个负责处理爆炸物的小组成员在海上打捞中国气球被击落后的残骸。这个气球直径大约达到61米，重量相当于一架小型客机。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 残骸 由于气球尺寸巨大，而且对其安全性的不确定性，美国最终决定在海上击落。气球坠落地区的水深约为15米。美军正在努力打捞更多的残骸，以便更准确地了解这个飞行物的实际用途。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 工具 美军使用了包括水下无人机等特殊装备搜索并打捞气球残骸。“探路者”级海洋测量船利用声纳技术在坠落区寻找残骸碎片。据美军的说法，搜索面积约为2.25平方公里。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 寻获 美军北方司令部2月13日在一份声明中说，“打捞团队从气球坠落处寻获了一些重要的残骸，包括确认所有主要的传感器和电子装置，以及整体结构的大块物件”。

“气球”事件加剧美中两国紧张关系 升级 美国击落中国疑似间谍气球之后，美中之间的紧张关系进一步加剧。此间，中国国防部长曾拒绝同美国国防部长奥斯汀通电话来讨论与气球相关的事宜。中方称美国的击落行动是过度反应，违反了国际准则。美国商务部则将与北京疑似间谍气球计划有关的中国6个实体添加到出口黑名单中。过去几天，美军在美国西北部阿拉斯加州海岸、加拿大西北部的育空地区，以及美加边境休伦湖的上空又分别击落了三个飞行体。 作者: Florian Meyer



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