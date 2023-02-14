拜登：不會因擊落中國氣球而道歉

美國總統拜登說，他將與中國國家主席習近平談話，希望「弄清楚」氣球事件的真相。然而，據中國外交部稍早的說法，卻稱美國「不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾」。美中關係至此還有解嗎？
（德國之聲中文網）「氣球事件」後，美國總統拜登週四（2月16日）就此發表演說，詳細說明美國的立場。4日，美軍擊落了中國的高空氣球，拜登說他「無須為此道歉」。他認為，氣球事件再一次顯示跟中國「維持溝通管道開放的重要性」，而他接下來將與中國國家主席習近平談話，「希望能把這件事弄清楚」。
拜登接受美國國家廣播公司新聞網（NBC）訪問時說：「我認為習近平最不希望的，就是徹底撕裂跟美國、跟我的關係。」
演說中，拜登重申了美國如何定調與中國的關係：「我們面對中國是尋求競爭，而非衝突，也無意追求新冷戰。」他主張，美國將「負責任地控管」兩國競爭，避免轉為衝突。
中國對雙方關係的描述，跟美國顯然存在差距。拜登演說前夕，中國外交部發言人汪文斌在16日的例行記者會上表示：「美方不能一邊要溝通對話，一邊激化矛盾、升級危機，而應同中方相向而行，管控分歧，妥善處理這一意外偶發事件，避免誤解誤判。」
美國把4日擊落的中國高空氣球稱為「監控氣球」，中國則一直主張它是科研用途的「無人飛艇」。10日，有6間與解放軍航空航天項目有關的企業和研究機構，遭美國列入黑名單。16日，中國宣布制裁美國的兩大國防承包商，包含洛克希德‧馬丁（Lockheed Martin）和雷神公司（Raytheon）。
據中國媒體新京報報導，17日有記者詢問中國商務部，選在此時制裁兩間美國企業，是否與「無人飛艇事件」有關。對此，中國商務部發言人稱此舉是因這兩間美企「對台實施軍售」，並未正面答覆是否涉及「飛艇事件」。
白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則回應稱，中國制裁兩美企的舉動是「象徵性且不必要的」。她表示，美國持續開放溝通，因此美中關係如何發展下去，要看中國決定怎麼做。
至於美國近期擊落的3個飛行物，拜登16日的演說並未提供進一步的資訊。現階段，美國仍無法掌握這些物體究竟是什麼，但目前沒有跡象顯示它們跟中國的的間諜氣球計劃有關。
情資單位目前評估，這3個飛行物很可能是屬於私人企業，或是娛樂用，也可能是研究機構用來研究天氣或進行其他調查的氣球。
拜登強調，「沒有證據證明空中的物體有突然變多」；之所以似乎發現更多飛行物，原因是雷達在設置上更加靈敏。他還說，美國將針對不明飛行物研擬更嚴格的規範，盼未來能更精準分辨哪些物體確實有害，哪些沒有。
此外，拜登也下令國安顧問沙利文（Jake Sullivan）和國務卿布林肯（Anthony Blinken）等人主導，建立飛行物的清單，改善美國偵測無人操控飛行物的能力，並推動在國際上建立相關規範。
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