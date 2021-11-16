「拜登不支持台独」上热搜 专家：美留模糊空间

（德国之声中文网）美国总统拜登与中国国家主席习近平在北京时间16日结束了将近4个小时的视频会谈，如之前各种迹象表明，这次会谈并无重大突破。拜习双方在许多争议话题上仍旧老调重弹，就外界关注的台湾议题，也再次重申了彼此的立场。

不过，在会议结束的第一时间，「拜登重申不支持台独」一词迅速登上百度、微博的热搜榜上。新华社报道，拜登表示：「我愿明确重申，美方不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突。美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持『台独』，希望台海地区保持和平稳定。」

然而，根据美国白宫释出的官方声明，拜登在提及台湾问题时表示：「美国仍然致力于在《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证的指导下实行『一个中国』政策，且美国强烈反对片面改变现状或破坏台湾海峡和平与稳定的举措。」双方对拜登有关台湾的言论，似乎有不同的解读与重点。

对此，澳洲国立大学亚太学院讲师宋文笛对德国之声表示：「中国对拜登有关台湾的言论进行创造性的重新解读，是为了满足中国国内的受众。」

宋文笛认为，拜登的言论留下了刚好足够的模糊空间，让习近平得以做创造性的诠释。而双方此番交流的重点是确保美国和中国将保持其沟通渠道畅通、维持对彼此的基本信任水平。

「这次领导人级别的峰会正是为了表明这一基线水平的意向和善意。拜登除了将台湾问题与中国的其他国内问题，如新疆、香港和其他人权问题区分开来以外，还在一个中国政策方面留下了足够的模糊性。」宋文笛举例，拜登所使用的词彙是「一个中国政策」，而非採用更直接的版本，即「我们的一个中国政策」。

他说：「把『我们的』给去除掉的举动，可以被看作是给习近平在中国国内来操作的一种方式。实际上，美国并没有做出任何让步。」但在给予中方空间的同时，拜登也在谈到三个公报和六个保证之前先提及《台湾关系法》，宋文笛认为，这是为了让台湾和其他盟友高兴。

「竞争」为中美关係主旋律

宋文笛表示，台湾应以谨慎乐观的态度看待这次峰会的结果。这次峰会中传出的主要信息，就是「竞争」一词将是支配中美关系的主题。

「只要这是主旋律，就没有必要对偶尔出现的中美合作迹象作出过度反应或惊慌失措，」他说。

宋文笛认为，台湾应该明白，对中国和美国来说，有台湾站在自己一边，对他们来说更有价值。「抛弃台湾有可能意味着失去台湾的结盟，这对美国和中国都是如此。所以台湾政府不应该对美国放弃台湾的风险反应过度，也不要对潜在的中国军事活动反应过度。」

此外，儘管中美双方都在峰会上重申自己的观点，并无太多突破性的讨论，宋文笛认为这次峰会主要目的就是「重新建立对话」、设置护栏，以确保在双方竞争时，不会升级为灾难性事件。

他表示：「（美国国务卿）布林肯在中国政策中有三个篮子：競爭合作和爭論。我的论点是，这三者并不相互排斥。为了竞争，你需要确保无论你得到什么合作，都会按照你的条件发生。你要证明谁是优势方，当你能做到这一点时，也就是布林肯谈到的从实力的角度接近中国，你可以在双方之间达成共识，即我们是按照谁的条件进行合作的。然后，你可以进行有利的、成功的竞争。」

宋文笛说，当美国和中国之间出现竞争的迹象时，不要惊慌失措。因为美中合作的重点不是美国对中国的屈服，而是美国试图培养更好的条件，以便他们能够更有效地与中国竞争。

「每当我们看到美国和中国走进了一点，并不意味着美国很快就会出卖台湾。今天的峰会重点是竞争，拜登说了，习近平也听到了，」他说。

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