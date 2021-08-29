 拜登下令：解密“9·11”袭击相关文件 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2021

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拜登下令：解密“9·11”袭击相关文件

拜登周五签署了一项行政命令，要求美国司法部等机构就联邦调查局的“9·11”调查文件进行解密检视。

USA New York Anschlag auf das World Trade Center

（德国之声中文网）拜登周五（9月3日）签署行政令，要求美国司法部等机构检视、解密联邦调查局针对2001年"9·11"恐怖袭击事件的调查文件。

拜登当天发表声明说："我在竞选总统时曾承诺确保有关2001年9月11日对美国的恐怖袭击的文件解密的透明度。在那个悲惨日子的20周年到来之际，我履行这一承诺。"

该命令要求美国司法部长加兰（Merrick Garland）在未来六个月内公开解密文件。司法部负责监管与联邦调查局调查有关的文件解密的审视工作。

"9·11"恐袭事件的受害者家属周四表示，他们怀疑联邦调查局谎报或销毁了将沙特阿拉伯与劫持者联系起来的证据，要求政府监管机构展开调查。在写给美国司法部监察长霍洛维茨（Michael Horowitz）的信中，他们说："有情况表明，一名或多名联邦调查局官员可能有蓄意不当作为，意图销毁或隐瞒证据以避免暴露真相。"

沙特阿拉伯则表示完全没有参与"9·11"劫机恐袭。

多年来，受害者亲属一直在推动政府公布更多FBI在调查中发现的信息。 上月，许多受害者家庭曾表示，如果拜登不能解密他们认为将显示沙特阿拉伯领导人支持该袭击的文件，这位美国总统就该略过"9·11"20周年的纪念活动。

拜登将在下周纪念9·1120周年

拜登将在下周纪念"9·11"20周年

拜登将在下周纪念"9·11"20周年。 他在声明中说："我的心仍然与遭受苦难的 '9·11' 家庭同在，我的政府将继续以尊重的态度与这些家庭保持接触。在我们规划前行时，我欢迎他们的声音和洞察力。"

美国众议院情报问题常设委员会主席希夫（Adam Schiff）说，他支持拜登的决定。他在一份声明中说："当那个可怕日子的20周年来临之际，那些受害者家属和所有美国人都有权知道完整的故事。时过境迁，曾经对泄露消息来源和调查方法的担忧已经缓解。"

（路透社）

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  • Erinnerungsstücke im 9/11-Museum (Foto: Getty Images)

    纽约911纪念馆向公众开放

    一场艰苦的心路历程

    在世贸大楼中丧生者的照片只是众多陈列品的一部分。私人纪念品、图画、燃烧至变形的汽车都是纽约911纪念馆中的展品。

  • Halle mit Ausstellungsstücken (Foto: Getty Images)

    纽约911纪念馆向公众开放

    努力抗争的纪念碑

    博物馆展示了超过一万件展品。它们就被摆放在世界贸易中心双子塔曾经矗立的地方。附近有一座三年前就开放的纪念馆。新馆开放的前六天，只允许遇难者家属、幸存者、救护人员、工作人员以及附近的居民前来参观。

  • Stahlträger in der Eingangshalle (Foto: Getty Images)

    纽约911纪念馆向公众开放

    步入黑暗

    被摧毁的世贸易中心双子塔的钢制结构残骸矗立在纪念馆阳光明媚的入口处。纪念馆的其他部分位于地下。长长的楼梯把参观者引向回忆灾难全程的情感之旅。

  • Besucherin vor Foto der zusammenstürzenden Gebäude (Foto: STAN HONDA/AFP/Getty Images)

    纽约911纪念馆向公众开放

    陷入混乱

    照片和视频片断记录了那一天发生的事情：双子塔倒塌，从窗户里跳出的人，黑暗中发出的声音，淋漓尽致的表现出当时人们的恐慌。

  • Verschmolzene Überreste einer Antenne (Foto: Getty Images

    纽约911纪念馆向公众开放

    融化的残骸

    这一堆融化在一起的破铜烂铁曾经是双子塔北座的电视信号天线。它让参观者体会到大约13年前那场自杀式袭击的暴力和残忍。

  • Schuhe in Schaukästen (Foto: picture-alliance/Landov)

    纽约911纪念馆向公众开放

    运动鞋和高跟鞋

    沾满灰尘的鞋属于当时从坍塌的废墟中逃生的人们。

  • Deformiertes Feuerwehrauto (Foto: Imago/Xinhua)

    纽约911纪念馆向公众开放

    英勇殉职

    一辆救火车上的云梯完全变形，让人们想起在熊熊燃烧的废墟中英勇殉职的343名消防人员。

  • Mit Schutt übersähte Treppe (Foto: Reuters)

    纽约911纪念馆向公众开放

    “幸存者的楼梯”

    “幸存者的楼梯”如今是世界贸易中心唯一被保存下来的建筑部分。袭击当天，这条楼梯对于许多人来说是逃生的唯一出路。

  • Bilder der Entführer (Foto: STAN HONDA/AFP/Getty Images)

    纽约911纪念馆向公众开放

    袭击者

    展览结束的地方是一间挂满了基地组织袭击者信息的房间。批评人士担心，参观者会泛泛的将这一恐怖组织与伊斯兰主义混为一谈。

  • Spruch an der Museumswand (Foto: STAN HONDA/AFP/Getty Images)

    纽约911纪念馆向公众开放

    回忆的力量

    美国总统奥巴马在纪念馆的落成典礼上表示：“911真正的精神是爱、情感和献身精神……美国是一个傲然屹立的国家，没有什么能拆散我们。”纪念馆的墙上刻有古罗马诗人维吉尔的名言：“即使日夜轮转，也不能把你从历史的记忆中抹去。”

    作者: Dagmar Breitenbach / 任琛


 

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