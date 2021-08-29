拜登下令：解密“9·11”袭击相关文件

（德国之声中文网）拜登周五（9月3日）签署行政令，要求美国司法部等机构检视、解密联邦调查局针对2001年"9·11"恐怖袭击事件的调查文件。

拜登当天发表声明说："我在竞选总统时曾承诺确保有关2001年9月11日对美国的恐怖袭击的文件解密的透明度。在那个悲惨日子的20周年到来之际，我履行这一承诺。"

该命令要求美国司法部长加兰（Merrick Garland）在未来六个月内公开解密文件。司法部负责监管与联邦调查局调查有关的文件解密的审视工作。

"9·11"恐袭事件的受害者家属周四表示，他们怀疑联邦调查局谎报或销毁了将沙特阿拉伯与劫持者联系起来的证据，要求政府监管机构展开调查。在写给美国司法部监察长霍洛维茨（Michael Horowitz）的信中，他们说："有情况表明，一名或多名联邦调查局官员可能有蓄意不当作为，意图销毁或隐瞒证据以避免暴露真相。"

沙特阿拉伯则表示完全没有参与"9·11"劫机恐袭。

多年来，受害者亲属一直在推动政府公布更多FBI在调查中发现的信息。 上月，许多受害者家庭曾表示，如果拜登不能解密他们认为将显示沙特阿拉伯领导人支持该袭击的文件，这位美国总统就该略过"9·11"20周年的纪念活动。

拜登将在下周纪念"9·11"20周年。 他在声明中说："我的心仍然与遭受苦难的 '9·11' 家庭同在，我的政府将继续以尊重的态度与这些家庭保持接触。在我们规划前行时，我欢迎他们的声音和洞察力。"

美国众议院情报问题常设委员会主席希夫（Adam Schiff）说，他支持拜登的决定。他在一份声明中说："当那个可怕日子的20周年来临之际，那些受害者家属和所有美国人都有权知道完整的故事。时过境迁，曾经对泄露消息来源和调查方法的担忧已经缓解。"

（路透社）

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