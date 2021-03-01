拜登上任后 美第七舰队第三次穿越台海

（德国之声中文网）美国第七舰队3月10日宣布，芬恩号（USS John Finn）勃克级驱逐舰当日穿越台湾海峡。这是总统拜登就任后的第三次穿越台海行动。第七舰队在一份声明中表示，此举旨在“显示美国致力于自由和开放的印太”。

据中央社报道，台湾国防部11日上午发布新闻稿称，美军一艘驱逐舰由北向南航经台湾海峡；通过海峡南驶期间，台方通过监侦全程掌握台湾周边海、空域相关动态，状况均正常。

中国大陆媒体则引述据解放军东部战区11日微博，东部战区新闻发言人张春晖空军大校称，“美舰行为传递错误信号，蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定”。他说，东部战区组织兵力对美舰穿航行动全程伴随跟监，严密防范警戒，随时应对一切威胁挑衅。

中央社报道称，拜登上任以来，美舰第二次通过台海为2月24日，当时为勃克级驱逐舰魏柏号（USS CurtisWilbur），由北向南航行。第一次为2月4日，勃克级驱逐舰马侃号（USS JohnS.McCain）由北向南通过台湾海峡。

美国第七舰队10日的声明中称，穿越台海是符合国际法的例行行动。“美军将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动。”

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



苗子/文山（据法新社等）

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