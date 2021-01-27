拜登上任后美中首次接触：或在新加坡

（德国之声中文网）世界经济论坛总裁布伦德（Borge Brende）在和新加坡总理李显龙视频会谈后作了上述表示。他透露，李显龙总理在会谈中呼吁美中这两个超级大国重启双边关系。

布伦德指出，新加坡与美国关系非常密切，但也与中国和睦相处。他表示，此次特殊的年度会议可能成为人们看到拜登行政当局与中国会晤的场所。

出于对欧洲COVID-19新冠疫情的忧虑，本年度世界经济论坛从其故乡瑞士达沃斯移至新加坡举行。

新加坡总理李显龙表示，对美中两国而言，调整互动基调、避免冲突，不可能为时已晚。他说，美国新届行政当局是将两国关系推向安全水域的一个机会。他说，美中关系应成为拜登政府的关键战略优先议程。

中美两国尚未表明，是否会派人员出席5月25-28日举行的本年度世界经济论坛新加坡特别会议。鉴于新冠大流行瘟疫仍肆虐世界众多地区，会议本身仍存有不确定性。

在事先准备的一份声明中，李显龙称，新加坡方面将和论坛共同努力，确保所有与会者的健康与安全。他说，“欢迎你们大家5月份来新加坡……探索共同前进的道路。”

凝炼/洪沙（路透社）

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