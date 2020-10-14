“拜家子”坑爹的电脑硬盘 到底有什么料？

（德国之声中文网）近日，一则有关美国地方媒体《纽约邮报》（New York Post）获得总统大选候选人乔·拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）个人电脑硬盘机密文件的消息掀起轩然大波。该报称，已经掌握了亨特·拜登一台个人电脑硬盘中的大量信息，其中的部分信息显示，亨特曾经在供职的一家乌克兰天然气能源公司和自己父亲之间牵线搭桥，为该公司谋求利益。而正处于此轮美国总统大选最后白恶化阶段的乔·拜登之前则一直矢口否认自己有和儿子谈及过后者在国外的业务话题。

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《纽约邮报》报道称，就在乔·拜登向鲁克兰当局施压，要求撤换调查乌克兰能源公司Burisma的检察长之前，儿子亨特还曾将这家公司的高层代表引荐给父亲。该报拿出的证据是2015年4月17日的一封由波扎尔斯基(Vadym Pozharskyi)发给亨特·拜登的电子邮件，其中写道：“亲爱的亨特，谢谢你邀请我去华盛顿，并创造机会与你父亲见面，共同度过一段时间。这真的让我感到荣幸和快乐。”《纽约邮报》报道称，波扎尔斯基是Burisma能源公司董事会的参谋，同时有报道称他是该公司的第三号领导人物。这封邮件发出大约一年前，父亲是时任美国副总统的亨特·拜登加入乌克兰能源公司Burisma董事会，有报道称他月薪大约为五万美元。

《纽约邮报》写道，是在一个2019年4月被送往美国特拉华州电器维修公司苹果电脑硬盘中发现了上述信息。这台进水电脑的硬盘中还存有大量其它信息。电脑被送至维修公司后一直无人来取回，也没有人支付维修费用。随后这家维修公司在多次尝试联系送修者无果的情况下，把这台电脑和硬盘交给了美国联邦情报局FBI。

电脑硬盘备份的内容

维修公司的负责人向《纽约邮报》表示，他在把电脑和硬盘上交给FBI之前对硬盘内的信息做了备份，并将一份备份交给了前纽约市市长朱利安尼（Rudolph Giuliani）的律师科斯特洛(Robert Costello)，而司法背景出身的朱利安尼曾经是特朗普的法律顾问。

如今，正是朱利安尼向《纽约邮报》提供了这部电脑硬盘的备份内容。波扎尔斯基感谢亨特·拜登安排和其父亲在华盛顿见面不到8个月后，时任美国副总统的拜登承认自己曾经向乌克兰当局施压，要求总统波罗申科和总理亚特森尤克开出总检察长肖金（Viktor Shokin）。后者被撤职时表示，他已经制定了“具体的计划”调查乌克兰Burisma能源公司，同时将对该公司执行董事层的所有成员展开审讯和犯罪调查，包括亨特·拜登本人。乔·拜登（Joe Biden）坚称，希望撤销肖金的原因是有关他行为腐败的担忧，而且欧盟也有过同样的担忧。

《纽约邮报》报道称，一封日期为2014年5月12日的邮件显示，亨特·拜登在加入Burisma能源公司董事会不久后，波扎尔斯基就曾试图利用亨特·拜登的政治影响力来为公司谋取利益。在一封发给亨特·拜登和其商业伙伴阿彻（Devon Archer）——也就是美前国务卿克里（John Kerry）顾问的邮件里， 波扎尔斯基曾要求两人就“如何利用您自身的影响力传达信息/信号，以制止我们认为是出于政治动机的行为”。波扎尔斯基在邮件中指出，乌克兰新任政府对“N.Z.”采取了非常具有“进攻性”的手段，以期待“从他那里获取现金”。《纽约邮报》分析称，邮件中没有指出“N.Z.”是谁，但看上去有可能是指Burisma能源公司的创始人兹洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky），他的名字Mykola是在乌克兰语中是““Nicholas”的意思。

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而亨特·拜登对这封邮件的回复中表示自己目前正和阿彻在卡塔尔多哈，并要求波扎尔斯基提供有关“针对Burisma的正式（如果有）指控”的更多信息。“谁最终对公司发起这些攻击？ 现任临时政府中谁能制止此类攻击？”， 亨特·拜登在信中问道。

除了上述信息以外，《纽约邮报》还声称在硬盘中发现了亨特·拜登一边吸毒，一边与一位女性从事性事的视频，一起其它有性爱内容的照片。亨特·拜登曾经吸毒成瘾，但包括父亲拜登在内都表示他已经成功戒毒。

政治和商业之间的心照不宣

截至目前，无法得知相关电脑硬盘中是否存有证明亨特·拜登和中国国有企业有何种利益关系的信息。2019年10月，港媒《南华早报》报道称，美国前副总统拜登的儿子亨特确实曾经在与中国国有企业关联的股权基金担任要职。根据中国国家企业信用信息公示系统数据库档案，亨特·拜登(Hunter Biden)是股权投资基金管理公司渤海华美（BHR Partners）的董事。另据《纽约时报》早前报道，2017年10月，亨特用大约42万美元买下了渤海华美10％的股份。《南华早报》报道称，该基金的合伙人也包括前国务卿克里的前顾问阿彻。

总统候选人乔·拜登一直矢口否认自己有和儿子谈及过后者在国外的业务话题。同时也否认自己有任何涉及Burisma的利益冲突或不当行为。北京一位不愿意透露姓名、长期从事私募基金和私募股权投资的业内人士向德国之声表示，拜登有可能没有和儿子亨特谈及过涉及Burisma能源公司的业务问题，因为一般来说，在这样的场合只要亨特·拜登在私人会友的框架下将波扎尔斯基介绍给父亲认识，就能加大他的个人商业价值。在这种情况下“完全不用聊生意上的事情”。

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